“La prevención debe estar primero”: Expertos comandan evento especializado en ciberseguridad en Costa Rica

Lab de Ideas con apoyo de ESET Costa Rica — En Latinoamérica solo el 23% de las organizaciones utiliza herramientas de threat intelligence para prepararse frente a las nuevas ciberamenazas del mercado.

Además, los ataques de phishing —uno de los métodos más utilizados por los delincuentes— se están fortaleciendo mediante herramientas de inteligencia artificial que amplifican su volumen y les permiten llegar a más víctimas potenciales.

Los sectores de banca, finanzas, salud, educación y gobierno se encuentran entre los más afectados por los atacantes, en cualquiera de sus modalidades.

“Por eso es necesario enfocarnos en la defensa proactiva y, en lugar de responder, pasar a prevenir”, dijo Erick Argüello, country manager de ESET Costa Rica, en entrevista con EF.

"Es necesario enfocarnos en la defensa proactiva y, en lugar de responder, pasar a prevenir”, dijo Erick Argüello, country manager de ESET Costa Rica, en entrevista con El Financiero.

Ventaja competitiva

ESET es una compañía internacional que ofrece soluciones de ciberseguridad desde 1992. La empresa opera en varios países de la región, incluido Costa Rica, desde donde lideró el ESET Security Day 2026.

Este evento se ha realizado en la región durante 15 años y brinda a líderes contenido actualizado para prepararse frente a las ciberamenazas. El objetivo, dijo Argüello, es que las organizaciones conviertan la protección en una ventaja competitiva:

“Las empresas que demuestran que sus tecnologías son seguras y que sus procesos resguardan la confidencialidad de sus clientes construyen confianza. Esa confianza es una clara ventaja frente a quienes no pueden demostrar ese nivel de seguridad”.

Los ESET Security Days ofrecen espacios de integración y networking, en los que los participantes pueden intercambiar experiencias en un ambiente de confianza.

Según Argüello, “se genera un entorno donde se pueden compartir experiencias con CEOs y expertos en ciberseguridad, lo que permite aprender sobre mejores prácticas y casos de éxito en un ambiente cercano y colaborativo”.

El ESET Security Day es un evento regional que se realiza en Costa Rica desde hace 15 años y que brinda a líderes contenido actualizado para prepararse frente a las ciberamenazas.

La edición 2026 reunió a 200 líderes de la industria, incluyendo CEOs, gerentes y profesionales especializados en tecnología.

“Buscamos cerrar la brecha que existe entre el área de tecnología y la de negocio. Con el paso de los años entendimos que la implementación de estas soluciones no depende únicamente de TI: es necesario que el gerente financiero comprenda, más allá de cuánto cuesta una solución, para qué sirve y cómo puede proteger al negocio y ayudar a hacerlo sostenible en el tiempo”, explicó el country manager.

El evento también abordó temas relacionados con la gestión y el empoderamiento para el uso de inteligencia artificial en las organizaciones. En ese sentido, se analizó cómo proteger a las compañías frente al uso que el personal da a estas herramientas:

“Si una persona sube la base de datos completa a ChatGPT para que haga un análisis de los salarios que se deberían pagar frente a la competencia, ya está enviando información de la compañía a internet. Por eso hablamos mucho de la importancia de gestionar bien esas herramientas”, enfatizó.

El ESET Security Day en Costa Rica reunió a 200 líderes de la industria, incluyendo CEOs, gerentes y profesionales especializados en tecnología.

Más que un solo evento

Durante la semana del ESET Security Day, la empresa también gestionó jornadas estratégicas donde sus especialistas capacitaron a sectores clave como universidades y gobiernos locales, con el propósito de “garantizar que el mensaje se extienda más allá de nuestros clientes”.

“Lo que procuramos es que la experiencia del usuario final, sin importar el sector en el que se desempeñe la organización, sea segura, responda a las necesidades y aporte sostenibilidad en el tiempo”, concluyó Argüello. La organización del ESET Security Day Costa Rica 2027 ya se encuentra en marcha. Quienes deseen más información sobre ese evento y otras iniciativas similares, pueden ingresar a este enlace. El ESET Security Day, organizado por ESET Costa Rica, reunió a más de 200 líderes para concientizar en la prevención y actualizar ante las ciberamenazas. Artículo realizado con el apoyo de ESET Costa Rica. ‘Lab de Ideas’ es una sección que destaca iniciativas de marcas y empresas en Costa Rica. El contenido editorial está diseñado para ser útil, y también hay espacio para mensajes comerciales curados, acompañados; diferentes.

Andrea Mora Zamora Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019. Opens in new window Opens in new window