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“La prevención debe estar primero”: Expertos comandan evento especializado en ciberseguridad en Costa Rica

El ESET Security Day, organizado por ESET Costa Rica, reunió a más de 200 líderes para concientizar en la prevención y actualizar ante las ciberamenazas

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Por Andrea Mora Zamora
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Lab de Ideas con apoyo de ESET Costa Rica — En Latinoamérica solo el 23% de las organizaciones utiliza herramientas de threat intelligence para prepararse frente a las nuevas ciberamenazas del mercado.








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Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

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