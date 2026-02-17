Lab de Ideas con el apoyo de AED Costa Rica - “La sostenibilidad es una ventaja competitiva para las empresas”, afirmó Aurelia Garrido, directora ejecutiva de la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED). “Les permite anticiparse a los riesgos y oportunidades que vienen, con mayor claridad sobre los impactos ambientales, sociales y de gobernanza que enfrentarán”.

“Además, los principios sostenibles fortalecen el vínculo de las empresas con sus públicos de interés”, agregó.

EF conversó con AED sobre la propuesta con la que esta acompaña a las empresas nacionales en su transición hacia modelos de negocio sostenibles, un camino cuya relevancia es cada vez más clara a nivel global, pero que aún genera dudas sobre cómo iniciar.

“Nosotros acompañamos a cada organización, al ritmo que esta defina, para ir cerrando las brechas que identificamos en sus prácticas de sostenibilidad”, explicó el presidente de la junta directiva de la AED, Ramón Mendiola. “Este acompañamiento se extiende durante todo el año, porque entendemos que la sostenibilidad es un viaje que no se construye de la noche a la mañana. Cada empresa marca su propio ritmo de evolución y nosotros nos ajustamos a él”.

La sostenibilidad como ventaja para el negocio: así es como AED apoya a empresas en su transformación

“Todas las empresas estamos llamadas a crecer en utilidades pero tan importante como crecer es la forma en que lo hacemos: el valor debe generarse de manera simultánea en las dimensiones económica, social y ambiental, sin sacrificar una por otra. No se trata de generar ganancias a costa del ambiente, de los colaboradores o de los proveedores”, añadió Mendiola.

De ahí que el camino pone énfasis “en que estos temas se trabajen desde la cultura organizacional: es un reto colectivo, no de una sola persona”.

Tanto el presidente como la directora de AED coinciden en que el punto de partida es conocer con precisión la situación de cada empresa. Para ello, la organización desarrolló el Índice de Madurez en Sostenibilidad, una herramienta compuesta por 84 preguntas sobre estrategia, gobernanza y aspectos sociales y ambientales, que se actualiza periódicamente para adaptarse a las necesidades del mercado.

A partir de este diagnóstico, las empresas inician un proceso de mejora continua, acompañado por la AED, mediante un plan de trabajo estructurado:

“El acompañamiento incluye capacitación, formación y generación de comunidad, para que las empresas cuenten con el conocimiento necesario para cerrar brechas y avanzar con mayor rapidez”, explicó Garrido. “El proceso comienza con el Índice de Madurez y, a partir de ahí, trazamos un plan de trabajo y acompañamos para convertir la sostenibilidad en un eje estratégico del negocio”.

EF conversó con la AED sobre la propuesta con la que esta acompaña a las empresas nacionales en su proceso de transición a modelos de negocio más sostenibles. (JOHN DURAN/John Durán)

Conexión entre empresas y oportunidades para PYMEs

Este camino, además, “es más sencillo cuando se recorre en comunidad”, agregó Garrido. Por eso la AED impulsa un ecosistema de empresas miembro, en el que estas aprenden unas de otras.

“La sostenibilidad no es un tema de competencia. Las mejores prácticas, aprendizajes y experiencias se construyen mejor cuando se comparten. Las empresas de la AED aprenden en conjunto, a partir de experiencias reales y casos de estudio presentados por líderes empresariales. Ese intercambio es clave”.

En esa línea, los líderes de la AED destacan que su enfoque se basa en ser “una comunidad de empresas conscientes y comprometidas, que se acompañan para acelerar el camino hacia una sostenibilidad concebida como una estrategia de negocio rentable hoy, mañana y en el futuro”.

“La sostenibilidad es una ventaja competitiva para las empresas”, afirmó Aurelia Garrido, directora ejecutiva de la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED). (JOHN DURAN/John Durán)

Esta comunidad también se abre a las PYMEs, para las cuales la AED ha desarrollado una línea de trabajo específica.

“Estamos desarrollando un índice de sostenibilidad adaptado a las PYMEs, con el objetivo de que la sostenibilidad no se convierta en una barrera adicional para su crecimiento”, explicó Garrido. “Lo último que necesitan las PYMEs son más obstáculos; por eso buscamos que estas herramientas sean un diferenciador que les permita abrir mercados y fortalecer su competitividad, como impulsor de su negocio”.

Quienes deseen conocer más sobre la oferta de la organización pueden contactar a la AED al correo info@aedcr.com o al teléfono (+506) 4001-6698.