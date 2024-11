‘Las Brujas de Salem’ regresan a las tablas: la obra se presentará de forma gratuita en el Teatro 1887

La historia de Las Brujas de Salem, la célebre obra de Arthur Miller inspirada en las persecuciones reales de 1692 y 1693 en Nueva Inglaterra, Estados Unidos, llega a las tablas josefinas este mes con el fin de recaudar regalos para niños en condición de vulnerabilidad.

La historia, que ya es un clásico de la dramaturgia universal contemporánea, fue estrenada en 1953, ganó el Tony Award a ‘Mejor Obra de Teatro’ y su historia alegórica ha tenido múltiples adaptaciones al cine, al teatro, a la ópera y al ballet.

Una de ellas es esta entrega, elegida como montaje de graduación de la Generación 2023 del Ciclo Básico del Taller Nacional de Teatro (TNT) y que, bajo la dirección del coordinador de este curso, Sergio Masís Olivas, aborda el tema de la cacería de brujas por medio del género musical como un recurso para generar reflexión social.

Esto nos dijo Masís: “Optamos por hacer una adaptación al género musical para provocar a nuestros graduandos con una exigencia creativa que los desafíe a explorar hasta las últimas consecuencias todas las herramientas interpretativas que la institución les brindó en su proceso formativo”.

Por su parte, Brigitte Vallejos, directora artística del TNT, señaló que los estudiantes “con este montaje, no solo llevan al escenario una obra de gran exigencia sino también el esfuerzo, dedicación y pasión que han caracterizado su formación”.

La historia fue elegida como montaje de graduación de la Generación 2023 del Ciclo Básico del Taller Nacional de Teatro.

La entrada es un regalo para niños

La puesta en escena se presentará en dos rondas: una los fines de semana de noviembre y la otra la primera semana de diciembre, en el marco del Festival Internacional de las Artes (FIA).

LEA MÁS: El FIA regresa en Guanacaste y San José con más de 200 espectáculos para todos los gustos

En ambas entregas, la sede será el Teatro 1887 del Centro Nacional de la Cultura (Cenac).

Las funciones empezaron el fin de semana pasado y continuarán el 28, 29 y 30 de noviembre a las 7:00 pm.

Las del FIA, por su parte, se realizarán del 2 al 8 de diciembre en horario de lunes a sábado a las 7:00 pm y los domingos a las 5:00 pm.

La obra es apta para mayores de edad y aunque la entrada no tiene costo económico, se pide un juguete nuevo para niños de entre 1 y 12 años de edad que no sea bélico, que no requiera baterías y que se entregue sin envolver.

Para reservar, los interesados pueden contactar a los teléfonos 8686-5913 y 8847-0821.