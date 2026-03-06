Lab de Ideas

Más de 15 años y 20 mil créditos otorgados, solo en 2025: conversamos con la líder de BN Mujer

Quince años después de su creación, BN Mujer evidencia avances en la inclusión financiera femenina: conversamos con su líder Michelle Miranda, en este videopodcast

Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo de BN — Más de 15 años después de su puesta en marcha, el programa BN Mujer del Banco Nacional cerró el 2025 con cifras que reflejan su impacto: solo en ese año, otorgó cerca de 20.500 créditos a mujeres, y acumuló unas 79.500 operaciones activas en este segmento.








Andrea Mora Zamora

