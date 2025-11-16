Lab de Ideas

Más de 45 artistas ticos tocarán junto a los españoles de Saurom: conversamos con su productora sobre la inclusión de talento nacional en estos conciertos

Es común que muchas bandas extranjeras concentren sus presentaciones en el país exclusivamente en su propio show. Sin embargo, algunas están comenzando a abrir espacio para artistas nacionales durante sus eventos: aquí un ejemplo de ello

Por Andrea Mora Zamora

Es común que muchas bandas extranjeras enfoquen sus presentaciones en el país únicamente en su propio show. Sin embargo, cada vez son más los ejemplos de conciertos y productoras que, además de ofrecer espectáculos con artistas de renombre internacional, aprovechan esos escenarios para impulsar el talento local.








SauromConciertoArtistas costarricenses
