MDN Mirror: Así es como $100 se convirtieron en la empresa costarricense que hoy fabrica espejos de lujo

A Madison Chaves le pasó lo que nos ha pasado a muchos de nosotros: quería remodelar su cuarto pero no encontraba un proveedor que le hiciera el espejo con el que soñaba.

La diferencia es que Madison hizo lo que usted y yo posiblemente no hayamos hecho nunca: decidió hacer la pieza ella misma y así fue como nació MDN Mirror, una empresa que hoy se dedica a “hacer arte en espejos” y que pasó de una pieza en la casa de los padres de Chaves, en Guadalupe, a colocarse en suites y restaurantes de hoteles como el Presidente, en San José centro, y el Sheraton en Escazú.

Conversamos con la emprendedora que nos contó cómo fue que un “tarjetazo” de $100 la llevó a empezar la empresa que tiene hoy en día.

De la sala paterna al Hotel Presidente

Esta es la historia de Madison Chaves: la emprendedora que hace “arte en espejos” con MDN Mirror. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Yo comencé porque quería un espejo especial pero en ese momento no podía pagarlo y no conseguía quién me lo diseñara, así que decidí hacerlo por mí misma”, contó Madison a El Financiero.

La forma de ese primer espejo era ’Angel Mirror’ “que estaba en tendencia en Pinterest en ese momento":

“Pasé mi tarjeta de crédito por un monto de $100, imprimí el diseño del espejo que quería, lo armé y me fui a una vidriera normal a que me lo hicieran. El resultado me gustó mucho y probé venderlo por redes sociales. Así fue como comencé y no te miento: luego del primero llegaron tres clientes y luego 20 en un mismo mes. Reventó con fuerza”, contó la emprendedora.

MDN Mirror trabaja los diseños personalizados que deseen los clientes, con el objetivo de producir piezas que vayan más allá de un típico diseño cuadrado, ovalado o circular. (MDN Mirror/MDN Mirror)

Chaves, quien estudió Economía y trabajó en banca, trató de emprender en múltiples negocios desde que cumplió los 18 años. El éxito, sin embargo, no le llegó hasta que se dio la oportunidad de empezar sin ninguna expectativa:

“MDN Mirror empezó sin esperar nada. Yo inicié sola y subcontratando a vidrieras que tenían el equipo y podían dar abasto con la cantidad que me pedían. Luego decidí tener a una persona solo para lo mío y así fui creciendo hasta ahora que trabajo con Extralum —una de las distribuidoras nacionales más grandes de vidrios y espejos—. De hecho, yo soy actualmente quien produce más espejos con Extralum“, afirmó.

Estas piezas de MDN Mirror están ubicadas en el Hotel Sheraton, en Escazú. (MDN Mirror/MDN Mirror)

¿Cómo es su proceso de creación? Chaves afirma que si bien empezó artesanalmente, trabajar con empresas grandes ahora le permite “automatizar”:

“Yo me reúno con el cliente para ver el diseño no solo del espejo si no también del espacio en el que lo colocará y le doy opciones dependiendo de su presupuesto. Luego enviamos el diseño del espejo a Extralum para que saquen los planos y corten con láser —para que las curvas queden impecables— se pula y se enmarque. Una vez que el producto está listo lo enviamos e instalamos”.

El proceso tarda un mínimo de 17 días, dependiendo del tamaño de la pieza, y los precios varían desde los $250 en adelante.

“Lo que más me hace sentir orgullosa es haber empezado en la casa de mis papás”, afirma Chaves:

“Hay personas que no quieren iniciar algo por la limitante de creer que desde su casa no es posible o que deben tener lo suficiente”, agregó la emprendedora que ahora sueña con que la suya se convierta en una marca artística dedicada “hacer arte en espejos”:

“Mi meta no es igualarnos a otras empresas que hacen espejos comerciales, lo que quiero es que cuando busquen a MDN Mirror sepan que esto es arte puro”.

Para contactar a la empresa y cotizar espejos como los que ilustran este artículo, los interesados pueden acceder a sus redes sociales o escribirles vía WhatsApp.

Esta es una de las piezas de MDN Mirror en el Hotel Presidente, en San José centro. (MDN Mirror/MDN Mirror)