Medalla del Progreso: este es el premio que recibió Ramón Mendiola por sus 20 años de impulso a modelos empresariales sostenibles

Lab de Ideas con el apoyo de AED Costa Rica - El empresario costarricense y presidente de la Junta Directiva de la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), Ramón Mendiola Sánchez, fue galardonado por la red internacional de académicos y líderes empresariales Society for Progress, con la Medalla del Progreso 2025.

Este es un colectivo global de científicos, filósofos y líderes que reconoce a personas con “contribuciones pioneras en la configuración del sistema económico para integrar mejor la justicia, el bienestar y la naturaleza”.

El premio distingue a quienes, por su “gestión y erudición ejemplares”, inspiran a actores económicos de todo el mundo a integrar el desempeño económico con la sostenibilidad. En el caso de Mendiola, la organización destacó su papel como “pionero de una práctica progresista del capitalismo, en la que diversos grupos de interés se movilizan colectivamente para integrar mejor a las personas, al planeta y al desarrollo”.

La distinción se entregó en París en noviembre pasado y EF conversó con el empresario sobre su trayectoria y cómo esta se tradujo en el reconocimiento:

“Recibimos el premio con una enorme satisfacción. Es el resultado de un viaje increíble, en el que tuvimos la oportunidad de transformar la empresa que representé durante 20 años: FIFCO”.

El empresario compartió el podio con figuras como el filósofo y teórico alemán Jürgen Habermas, y el doctor Mugheer Al Khaili, miembro del Consejo Ejecutivo y jefe del Departamento de Desarrollo Comunitario de Abu Dabi.

También fueron galardonados Julie Battilana, profesora de la Universidad de Harvard; Andrew Forrest, fundador de Fortescue en Australia; Johanna Mair, profesora de la Hertie School, en Berlín; y James D. Sinegal, cofundador de Costco Wholesale, en Estados Unidos.

La organización seleccionó a los ganadores tras un riguroso proceso de evaluación:

“Es muy importante que, desde un país pequeño como el nuestro, seamos reconocidos por llevar buenas prácticas empresariales a nivel mundial”, dijo Mendiola. “Tuvimos la visión, la sabiduría y la capacidad de implementarlas y eso implica que se puede evolucionar hacia una nueva forma de hacer negocios. Estas prácticas hoy las impulsamos desde la AED para ponerlas al servicio del empresariado”.

Ramón Mendiola (tercero de izquierda a derecha) recibió la Medalla del Progreso 2025. (Cortesía/Cortesía)

20 años

Mendiola identificó tres hitos que condujeron a este reconocimiento. El primero ocurrió en 2008, cuando FIFCO se transformó en una empresa de triple utilidad, al integrar la estrategia de negocios con la de sostenibilidad:

“Al hacerlo, empezamos a medir el éxito económico junto con el impacto social y ambiental, para crear valor de forma simultánea en las tres dimensiones”.

El segundo hito se dio en 2014, cuando se definió que el propósito superior de la compañía sería “compartir con el mundo una mejor forma de vivir”, lo que conectó “con el corazón de los colaboradores y permitió brindar un servicio extraordinario todos los días”.

“El tercer hito fue contar siempre con el respaldo y el apoyo de la Junta Directiva: sin eso no hay forma de avanzar. También fue clave el compromiso de los colaboradores y de los líderes que creyeron en lo que estábamos haciendo”.

El empresario y presidente de AED, Ramón Mendiola Sánchez, fue galardonado en París por ‘Society for Progress’: red internacional de académicos y líderes empresariales. (JOHN DURAN/John Durán)

La Medalla del Progreso también reconoció la Ruta de la Sostenibilidad de la AED, una iniciativa que acompaña a las empresas en su transición hacia modelos de negocio más sostenibles.