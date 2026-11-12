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‘Mentiras’, ‘Mentidrags’ y ‘Fantasía Mágica’: estos tres musicales internacionales llegarán al país en 2027

Las presentaciones se realizarán de la mano de la Escuela Superior de Música de Costa Rica, que cumple 15 años en 2027: tome nota de la agenda

Por Andrea Mora Zamora

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Mentiras, el famoso musical mexicano cuya historia llegó este año a las pantallas de Amazon Prime Video en formato de serie; Fantasía Mágica, un espectáculo inspirado en la música de Disney; y Mentidrags, la versión drag de Mentiras, son las tres producciones que la Escuela Superior de Música Costa Rica (ESMCR) presentará en el país en 2027, como parte de la celebración de su 15 aniversario.








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Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.