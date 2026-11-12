‘Mentiras’, ‘Mentidrags’ y ‘Fantasía Mágica’: estos tres musicales internacionales llegarán al país en 2027

Mentiras, el famoso musical mexicano cuya historia llegó este año a las pantallas de Amazon Prime Video en formato de serie; Fantasía Mágica, un espectáculo inspirado en la música de Disney; y Mentidrags, la versión drag de Mentiras, son las tres producciones que la Escuela Superior de Música Costa Rica (ESMCR) presentará en el país en 2027, como parte de la celebración de su 15 aniversario.

Así lo anunció la institución durante una conferencia de prensa, en la que destacó que esta será la primera vez que varias de estas producciones lleguen a suelo nacional.

De hecho, Mentiras nunca se ha presentado en tablas fuera de México, por lo que Costa Rica será su primer escenario internacional.

“Producir tres espectáculos de esta magnitud implica importantes retos artísticos, técnicos y financieros, pero también abre una plataforma de trabajo y proyección para nuestro talento”, dijo Andrés Gómez, director general de la ESMCR.

Mentiras, el famoso musical mexicano; Fantasía Mágica, un espectáculo inspirado en la música de Disney; y Mentidrags, la versión drag de Mentiras, son las tres producciones que la Escuela Superior de Música Costa Rica presentará en el país en 2027.

Tres historias

Mentiras, el musical es una obra teatral escrita y dirigida por José Manuel López Velarde, ambientada en la década de 1980.

La trama comienza durante el funeral de Emmanuel, al que acuden Daniela, Dulce, Yuri y Lupita. Durante el encuentro, las cuatro mujeres descubren que mantenían una relación sentimental con el fallecido de manera simultánea. La lectura de un testamento revela que una de ellas es responsable de su muerte, lo que da pie a una historia en la que deberán descubrir quién fue la culpable.

Mentidrags, por su parte, es una versión alternativa de Mentiras, con una propuesta artística basada en el arte drag y una puesta en escena visualmente más amplia.

La programación concluirá con Fantasía Mágica, un espectáculo familiar que recupera la magia de los cuentos clásicos de algunas de las películas más taquilleras de Disney. Esta presentación en Costa Rica contará con el español Pepe Herrero como director invitado.

Agenda y entradas

Las tres producciones tendrán como escenario el Auditorio Nacional. Estas son las fechas anunciadas:

Fantasía Mágica: 24 y 25 de julio, con cuatro funciones.

24 y 25 de julio, con cuatro funciones. Mentiras, el musical: tres funciones entre el 14 y el 17 de octubre.

tres funciones entre el 14 y el 17 de octubre. Mentidrags: tres funciones entre el 14 y el 17 de octubre.

Las entradas estarán disponibles en Special Ticket. Los horarios y detalles de las funciones se comunicarán en algunas semanas.

Las tres producciones tendrán como escenario el Auditorio Nacional. Tome nota de las fechas.

Además de ofrecer estos espectáculos al público, las producciones son una oportunidad para que los estudiantes de la ESMCR participen en procesos profesionales y conozcan de primera mano las exigencias de la industria musical y de las artes escénicas.

Con ese propósito, la Escuela abrió un proceso de audiciones para integrar el elenco coral. Las personas interesadas pueden solicitar información por medio de WhatsApp al 8709-6565.

En el caso de Mentiras y Mentidrags, las audiciones comenzaron el martes 3 de noviembre. Los requisitos del proceso estarán disponibles en www.mentirascr.com y www.esmcr.com.