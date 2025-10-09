Lab de Ideas

Municipalidad de Montes de Oca ofrece 200 mamografías gratuitas durante octubre: así puede participar

La inscripción se realiza en línea y la selección y cita serán comunicadas por la institución

Por Alonso Ramírez

La Municipalidad de Montes de Oca, en el marco del mes de la prevención del cáncer de mama, invita a las mujeres del cantón a participar en su campaña #PrevenirParaVivir, mediante la cual se ofrecerán 200 mamografías gratuitas para sus residentes.








Costa RicaMunicipalidad de Montes de Ocacáncer de mama
Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

