Municipalidad de Montes de Oca ofrece 200 mamografías gratuitas durante octubre: así puede participar

La Municipalidad de Montes de Oca, en el marco del mes de la prevención del cáncer de mama, invita a las mujeres del cantón a participar en su campaña #PrevenirParaVivir, mediante la cual se ofrecerán 200 mamografías gratuitas para sus residentes.

El objetivo de la iniciativa es promover la detección temprana de esta enfermedad y facilitar el acceso al examen preventivo, fundamental para reducir el riesgo de complicaciones y mejorar el pronóstico en caso de diagnóstico.

La inscripción se realiza en línea y la selección y cita serán comunicadas por la institución. (Shutterstock/Shutterstock)

Según informó la Municipalidad, la convocatoria está dirigida a mujeres mayores de 40 años que residan en el cantón de Montes de Oca y que completen el formulario de preinscripción habilitado por el municipio.

Las interesadas pueden acceder directamente a este formulario en las redes sociales del gobierno local y mediante este enlace: Formulario de inscripción.

La Municipalidad aclaró que el registro no garantiza la realización inmediata de la mamografía, sino que lo que representa es el primer paso dentro del proceso de selección.

Una vez completado este, el equipo encargado revisará las solicitudes y contactará directamente a las personas seleccionadas, utilizando los medios de comunicación que cada participante indicó en su formulario.

Las mujeres seleccionadas serán informadas sobre el lugar, la fecha y las condiciones del examen, con el fin de coordinar su participación de forma ordenada.

Esta campaña se enmarca en las acciones de concientización sobre el cáncer de mama, que cada octubre buscan incentivar los controles médicos y la educación en salud.

El cáncer de mama es una de las principales causas de enfermedad y mortalidad en mujeres, por lo que la detección temprana mediante la mamografía puede salvar vidas al permitir diagnósticos oportunos y tratamientos efectivos.

Para obtener más información o resolver consultas, las mujeres interesadas pueden comunicarse al correo electrónico gmatab@montesdeoca.go.cr o al teléfono 2459-7722.

La Municipalidad concluyó reiterando que este registro es gratuito y no implica ningún costo para las participantes.