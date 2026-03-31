Lab de Ideas

NIO, marca de vehículos eléctricos de lujo, se expande a América y elige a Costa Rica para su primer sede: esta es su oferta

Con IA integrada, sensores avanzados y sistemas de aprendizaje automático, los vehículos de NIO posicionan a Costa Rica como punto de entrada para una nueva generación de automóviles

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Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo de NIO Inc — NIO, la reconocida marca china de vehículos eléctricos de lujo, inauguró este mes de marzo su primer showroom en América, eligiendo a Costa Rica como punto de partida para su expansión regional.








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Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

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