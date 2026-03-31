NIO, marca de vehículos eléctricos de lujo, se expande a América y elige a Costa Rica para su primer sede: esta es su oferta

Lab de Ideas con apoyo de NIO Inc — NIO, la reconocida marca china de vehículos eléctricos de lujo, inauguró este mes de marzo su primer showroom en América, eligiendo a Costa Rica como punto de partida para su expansión regional.

Este avance se logró en alianza con la empresa nacional Horizontes Cielo Azul.

Fundada en 2014, NIO Inc. es una compañía global dedicada al desarrollo de vehículos eléctricos inteligentes y premium. Su portafolio está compuesto por tres marcas: NIO, ONVO y firefly, todas disponibles ahora en el país gracias a la apertura de su nuevo espacio en Combai Mercado Urbano, en Escazú.

Uno de los principales atractivos del lanzamiento es NOMI, el sistema de inteligencia artificial integrado en los vehículos de NIO que ofrece una tecnología poco vista hasta ahora en el mercado costarricense.

“Esta es una marca muy avanzada tecnológicamente”, explicó Gustavo Vargas, jefe de sucursal, en entrevista con EF: “Los vehículos incorporan más de 23 sensores que asisten al conductor, y un sistema de IA que aprende del usuario conforme se utiliza. Funciona como un ‘acompañante’ dentro del automóvil y responde a comandos de voz para realizar tareas como consultar el clima, ajustar la temperatura, bajar ventanas o configurar diversas funciones del carro”.

Con IA integrada, sensores avanzados y sistemas de aprendizaje automático, los vehículos de NIO posicionan a Costa Rica como punto de entrada para una nueva generación de automóviles. (Jose Cordero/José Cordero)

Uno de los principales atractivos de los vehículos de NIO es NOMI, el sistema de IA integrado que ofrece una tecnología poco vista hasta ahora en el mercado costarricense. (Jose Cordero/José Cordero)

Costa Rica es pionera fuera de China

Con esta apertura, Costa Rica se convierte en el primer país fuera de China en ofrecer las tres marcas del grupo NIO, de manera simultánea.

“Este lanzamiento es muy importante tanto para el país como para NIO a nivel global. Es la apertura oficial del primer NIO y NIO House en toda América, lo cual demuestra la confianza de la marca en el mercado costarricense y en su potencial para posicionar estos productos como referentes”, destacó a este medio Alejandra Huete, ejecutiva de la compañía.

La magnitud del evento se reflejó en la presencia de Chris Chen, vicepresidente de Negocios Globales de NIO, durante el evento. En su discurso, el ejecutivo señaló que:

“Este es un punto importante en la historia de NIO. Costa Rica representa un mercado clave en la región por su liderazgo en sostenibilidad y su apertura hacia nuevas tecnologías. La llegada de NIO House responde a una visión de largo plazo, centrada en construir relaciones cercanas con los usuarios y ofrecer una experiencia que va más allá del vehículo”.

La magnitud del evento se reflejó también en la presencia de Chris Chen, vicepresidente de Negocios Globales de NIO, durante el evento. (Jose Cordero/José Cordero)

La oferta de entrada incluye a los modelos EL8 —un SUV grande de seis plazas— al EL6 —de cinco plazas— y al ET5 T— el modelo deportivo— de NIO.

A ellos se suman el L60 —un SUV mediano de cinco plazas— y el L90 —vehículo familiar de siete plazas— de ONVO que ya está en preventa y tendrá su lanzamiento en Expomóvil 2026. Finalmente, la oferta de firefly se basa en una propuesta urbana, compacta y eficiente.

Todos estos vehículos ofrecen asistencia avanzada de conducción, modos semiautónomos y nueve configuraciones de manejo, entre los que destacan la sport, eco, el modo mascotas y también el modo camping.

El modo mascotas permite regular la temperatura del vehículo para que estos miembros de la familia puedan esperar a sus dueños cómodamente dentro del carro; y el camping permite usar el vehículo como fuente de energía portátil para cargar dispositivos.

Además, los modelos aceleran de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 4 o 4.5 segundos, empleando sistemas de regeneración de batería que optimizan el consumo al recargarse durante la conducción.

La oferta de entrada incluye a los modelos EL8 —un SUV grande de seis plazas— al EL6 —de cinco plazas— y al ET5 T— el modelo deportivo— de NIO. (Jose Cordero/José Cordero)

A ellos se suman el L60 —un SUV mediano de cinco plazas— y el L90 —vehículo familiar de siete plazas— de ONVO que ya está en preventa y tendrá su lanzamiento en Expomóvil 2026. Finalmente, la oferta de firefly se basa en una propuesta urbana, compacta y eficiente. (Jose Cordero/José Cordero)

“Costa Rica es un país que tiene un movimiento importante en el mercado de vehículos eléctricos”, dijo Huete al explicar la importancia del mercado tico. “Las estadísticas muestran un crecimiento significativo en su adopción y aunque el mercado no es tan grande como en otros países de América Latina, sí cuenta con un alto índice de adquisición. Además, el consumidor costarricense tiene una gran afinidad por la innovación y un nivel adquisitivo que le permite optar por tecnologías emergentes y apostar por soluciones de futuro”, añadió.

Todos los modelos ya se encuentran disponibles y en exhibición para su entrega inmediata. Los interesados pueden acceder a más información sobre ellos y probarlos y experimentarlos en vivo, en NIO House.

Los interesados pueden acceder a más información sobre los vehículos, probarlos y experimentarlos en vivo, en NIO House en Escazú. (Jose Cordero/José Cordero)

La propuesta de este espacio, a su vez y según explicó Gustavo Vargas, tiene un sello innovador:

“La marca busca ofrecer un ambiente completamente distinto al de un showroom tradicional. Aquí las personas pueden venir a trabajar, pasar la tarde, tomarse un café —tenemos una cafetería en el segundo nivel— y utilizar todo el espacio que hemos diseñado para ello, al tiempo que conocen los vehículos sin ningún tipo de presión. Este concepto es lo que se materializa en NIO House: un espacio para vivir una experiencia más relajada y cercana con la marca”.

Por último, Vargas destacó que “somos el primer concesionario fuera de China en contar con las tres marcas” y que eso en Horizontes Cielo Azul les “llena de muchísimo orgullo”.

Para más información sobre NIO Costa Rica los interesados pueden ingresar aquí.

Artículo realizado con el apoyo de NIO Inc. ‘Lab de Ideas’ es una sección que destaca iniciativas de marcas y empresas en Costa Rica. El contenido editorial está diseñado para ser útil, y también hay espacio para mensajes comerciales curados, acompañados; diferentes.