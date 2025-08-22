Lab de Ideas

Oportunidad para profesores costarricenses: programa ofrece plazas para que enseñen en Estados Unidos

El programa Participate Learning permite que profesores costarricenses impartan clases en Estados Unidos: le contamos cómo postularse para viajar en 2026

Por Andrea Mora Zamora

El programa de intercambio cultural Participate Learning tiene abierta su convocatoria para profesores costarricenses que deseen trabajar y enseñar español en escuelas de Estados Unidos, a partir del 2026.








