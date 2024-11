“Oportunidades hay y de sobra” para estudiar en el extranjero: el jefe de la Oficina de Becas de Cancillería detalla cómo acceder a ellas

La Oficina de Becas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto tramita más de 600 becas al año para que costarricenses puedan estudiar en el extranjero.

Así lo afirmó el director de esta unidad, Jorge Umaña, en una entrevista concedida a El Financiero en la que señaló que oportunidades de este tipo “hay y de sobra”, y brindó una guía y consejos para quienes están interesados en aplicar a estos procesos.

Tome nota de cómo hacerlo con este artículo.

Hágalo una rutina: revise las oportunidades constantemente

“Las becas que nosotros gestionamos, tramitamos y negociamos son en función de todo el país. ¿Qué quiere decir eso? que hay de todo. No todo son más maestrías y no todos son bachilleratos universitarios: hay cursos cortos, hay cursos especializados, hay cursos para funcionarios públicos, hay cursos que son abiertos a diferentes temas... La oferta es muy amplia”, dijo Umaña.

Su oficina es la unidad que se encarga de conseguir las oportunidades para los costarricenses —las cuales se adquieren a través de las emisiones ticas en el exterior, de las embajadas en el país, de información que se busca en la web y de procesos de negociación con instituciones particulares como organismos intergubernamentales, países o instituciones educativas específicas— y de divulgarlas.

Dicha divulgación se ejecuta a partir de la página web de la oficina y de sus redes sociales en plataformas como Facebook e Instagram.

Esa plataforma, a su vez, tiene los siguientes apartados:

El de becas disponibles en el que se colocan los programas a los que se puede acceder con un apoyo económico por parte del país cooperante. El de oportunidades de estudio en el exterior que incluye proyectos que no son becas sino que deben ser costeados por la persona interesada y entre los que destacan pasantías, bienales de arte, webinars u oportunidades como cursos, además de puestos de trabajo en organismos internacionales. Y el de vínculos a otros sitios de interés académico donde se colocan los contactos de oficinas, embajadas u organizaciones que hayan becado en el pasado y que están ahí para que los interesados les contacten.

La oferta es variada y tiene opciones que se acomodan a todas las necesidades. Si una persona no habla inglés, encontrará becas en español para España, Argentina, Chile o México, por ejemplo.

“¿Qué garantiza nuestra base de datos? Primero, tiempo: nosotros garantizamos que en lo que esté ahí publicado, los costarricenses pueden participar. Segundo, eliminamos el factor de fraude: hay muchas cosas en internet que uno no sabe si serán certeros o no pero nosotros garantizamos que si a ustedes les aparece un anuncio en nuestro sitio web es porque esa es una beca verdadera”, agregó Umaña.

La clave, según el funcionario, radica en que hay que estar pendiente de las oportunidades que se van abriendo, pues “las 600 becas no van a aparecer ahí en un solo momento”.

“Son 600 becas desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre; unas se van cerrando y otras se van abriendo. Eso quiere decir que cuando la persona entra, lo que ve es una fotografía de lo que hay en este momento, pero esa fotografía es dinámica y se mueve prácticamente todos los días porque todos los días se cierra algo y se abre algo nuevo. Por eso es importante que la gente interesada tenga algún tipo de rutina de revisión de la página y la revise por lo menos una vez al mes o una vez cada quince días”.

Aspectos a tener en cuenta y proceso para participar

El proceso para participar es tan variado como las opciones disponibles y depende de cada una de las oportunidades, pero siempre empieza por revisar las opciones y detallar los requisitos que en ellas se piden.

Eso sí: Umaña recomienda hacerlo “teniendo claro para qué va a hacer lo que va a hacer y buscando una opción que se adapte a ello”.

“La Oficina de Becas no tiene un fondo para becas, y por ende tampoco las gestiona per se: la gestión la maneja cada cooperante en la medida en que a cada cooperante le interese gestionarla. Eso significa que los requisitos van a venir en función de lo que el cooperante pida y también ofrezca. Además, es importante tener claro que cuando hablamos de una beca no necesariamente estamos hablando de que se paga todo, hay becas parciales y becas totales y algunas que incluyen hasta boletos de avión. La gente tiene que tener eso presente cuando filtre y cuando busque”.

El encargado también recomendó que el interesado valore factores como la distancia con los seres queridos, el huso horario y hasta la misma cultura y alimentación de un país.

“A nosotros nos interesa que la gente tenga las posibilidades de seguir preparándose académicamente y que como colectivo tengamos una mejor sociedad, por eso les invitamos a darse esta oportunidad”.

“Es cuestión de intentarlo: yo he conocido gente que hoy está en Japón que participó en tres ediciones de la maestría, año tras año, y finalmente logró conseguirlo. La invitación a la gente es que se dé la oportunidad de concursar y no se desanime si le dicen que no: hay muchas oportunidades en muchísimas dinámicas, así que manténganse bien informados sobre cuáles son las opciones que se abren y concursen”.

