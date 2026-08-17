Premian a Seguros LAFISE por ser la aseguradora con mayor evolución en Costa Rica

Lab de Ideas con apoyo de Seguros LAFISE — El crecimiento de Seguros LAFISE en el mercado asegurador costarricense fue reconocido por los Broker’s Choice Awards 2026, organizados por la Cámara de Intermediarios de Seguros de Costa Rica (CIS).

Los premios fueron entregados durante el XIII Congreso de Seguros de la CIS, considerado el principal encuentro anual de esta industria.

Seguros LAFISE fue distinguida como la compañía con Mayor Evolución en el sector nacional y por ello, El Financiero conversó con su gerente general, Giovanny Mora, para ampliar sobre los ejes que les valieron el galardón:

“Los resultados respaldan de forma contundente nuestro desempeño operativo y comercial. Este comportamiento histórico refleja el éxito de nuestra estrategia: cercanía real con clientes y aliados, optimización de procesos para brindar respuestas ágiles y un riguroso control de calidad postventa que consolida la confianza en la marca día con día. En el período 2026, Seguros LAFISE ha crecido un 39% respecto a sus resultados de 2025”, dijo Mora.

Seguros LAFISE recibió tres reconocimientos en los Broker’s Choice Awards de la Cámara de Intermediarios de Seguros.

Reconocimiento en Seguros Generales y Automóviles

Además del premio por evolución, la aseguradora también fue galardonada en las categorías de Seguros Generales y Seguros de Automóviles, en las que obtuvo el segundo lugar.

Según Mora, estos reconocimientos responden a “nuestro sello distintivo: el acompañamiento integral y la excelencia en el servicio postventa. Nos enfocamos en construir un relacionamiento de cercanía con los clientes y nuestros socios estratégicos, lo que nos permite conocer de primera mano sus necesidades cambiantes”.

El gerente agregó que esta retroalimentación es “el motor para diseñar soluciones a la medida y ofrecer un soporte ágil y oportuno que impulse el crecimiento conjunto de sus negocios y el nuestro”.

“Estos reconocimientos son un incentivo y un compromiso para nuestro trabajo”, dijo el gerente general de Seguros LAFISE, Giovanny Mora.

El XIII Congreso de Seguros conmemoró el 30 aniversario de la CIS, que se cumple este 2026. La actividad reunió a corredores, aseguradoras, proveedores y expertos, entre otros actores del sector.

Este año, el evento giró en torno al análisis de los riesgos globales y el desempeño del mercado, así como a la innovación, los avances tecnológicos, los nuevos modelos de seguro y la profesionalización del sector mediante el desarrollo del capital humano.

Durante la actividad también se presentó la tercera edición del Estudio CIS INDEX 2025, que evaluó los indicadores de los procesos de servicio B2B e identificó los elementos que dinamizan el flujo de valor dentro del ecosistema asegurador en la región.

Para Mora, los resultados de este evento generan “un compromiso renovado” en Seguros LAFISE para mantener “la excelencia que nos exige el mercado”:

“El Congreso y la presentación del Estudio CIS INDEX nos reconfirman la importancia de situar al cliente en el centro de la estrategia. Nos llevamos el compromiso de mantener una ruta clara para continuar innovando con propuestas diferenciadoras y de vanguardia, capitalizando cada oportunidad de mejora para elevar de forma constante los indicadores de servicio que demandan nuestros clientes”.

Seguros LAFISE fue distinguida como la compañía con Mayor Evolución en el sector nacional y obtuvo también el segundo lugar en las categorías de Seguros Generales y Seguros de Automóviles el pasado mes de junio.

El gerente indicó que, a futuro, Seguros LAFISE seguirá trabajando con una “visión de crecimiento enfocada en la diversificación y la innovación tecnológica”:

“Impulsaremos la consolidación de Banca Seguros, alineados a una transformación digital integral que incorpore herramientas de autogestión e inteligencia artificial para agilizar la interacción con el cliente. A la par, mantendremos la actualización continua de nuestro equipo en las últimas tendencias y mejores prácticas del mercado asegurador global”.

Mora enfatizó en que el seguimiento a clientes y el trabajo en equipo son "clave de la dinámica de Seguros LAFISE".