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Premian a Seguros LAFISE por ser la aseguradora con mayor evolución en Costa Rica

Seguros LAFISE obtuvo también el segundo lugar en las categorías de Seguros Generales y Seguros de Automóviles durante el XIII Congreso de la Cámara de Intermediarios de Seguros

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Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo de Seguros LAFISE — El crecimiento de Seguros LAFISE en el mercado asegurador costarricense fue reconocido por los Broker’s Choice Awards 2026, organizados por la Cámara de Intermediarios de Seguros de Costa Rica (CIS).








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Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

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