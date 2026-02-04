Presupuesto, fijar metas, ahorrar y pagar deudas: la guía para que ordene sus finanzas en 2026

Con el inicio del año todavía reciente, la meta de ordenar las finanzas personales y del hogar sigue vigente para muchas personas. Al mismo tiempo, la mayoría de las entidades financieras del país ya publicaron recomendaciones para elaborar presupuestos claros, definir metas financieras, salir de deudas y comenzar planes de ahorro.

En este artículo le resumimos algunas de las principales herramientas para que mantenga su billetera en orden durante todo el 2026. Tome nota.

Para todo el año

Es normal que, en las primeras semanas de cada calendario, el objetivo de muchas familias sea ajustar su presupuesto para salir de deudas y empezar a ahorrar.

El primer consejo para lograrlo, según señalan expertos como el economista del Banco Nacional (BN), José Daniel Artavia, es convertir esa meta en un propósito de largo plazo y no solo en un deseo de inicio de año:

“Un presupuesto no es para limitarnos, es como tener un mapa que le dice hacia donde tenemos que ir. ¿Cómo empezar? Primero fíjese metas: defina si sus objetivos son salir de deudas, ahorrar para emergencias o invertir en algo importante. Escriba esas metas, anote todo el dinero que entra y que sale de su casa como su salario, sus gastos fijos o los gastos de alquiler, comida, transporte y también los gustitos que se le van sin darse cuenta".

Tener esta información clara le permitirá elaborar un presupuesto con el que pueda identificar en qué se le va el dinero y en cuáles rubros podría recortar para destinar esos recursos a cumplir las metas fijadas.

Otro consejo clave es identificar cada gasto como una necesidad o un deseo, ya que reconocer estos últimos puede liberar flujo de dinero para sus nuevos fines.

Algunas entidades bancarias ofrecen herramientas gratuitas para ayudar en este proceso. El BN, por ejemplo, dispone de una plantilla de presupuesto personal en formato PDF que se puede descargar y completar y que está disponible aquí. Por su parte, el Banco Popular ofrece videocursos de educación financiera tanto para pymes como para finanzas personales, disponibles para todo el público en sus plataformas digital y empresarial.

Acceda aquí a la plataforma para empresas y aquí a la personal.

Metas anuales y planes de ahorro

Paralelo a la definición del presupuesto, es recomendable fijar metas claras y realistas a largo plazo. Entre ellas pueden estar pagar una deuda específica, ahorrar el equivalente a un salario para emergencias o reunir fondos para estudios, vivienda, viajes u otros proyectos personales.

Estos objetivos deben clasificarse según su plazo —corto, mediano y largo— y asignarles un monto mensual realista dentro del presupuesto familiar.

Además, y para aumentar las probabilidades de cumplimiento, las metas deben revisarse mes a mes, de modo que el plan pueda ajustarse ante imprevistos y retomarse una vez superados los contratiempos.

Si los objetivos anuales están orientados a salir de deudas, el primer paso es calcular el nivel de endeudamiento familiar —es decir, cuánto del ingreso mensual se destina al pago de deudas— y procurar que este se mantenga por debajo del 35%, tal como lo indican las guías del “semáforo de deudas” de las entidades bancarias.

La prioridad debe ser cancelar las deudas “más caras” (aquellas que generan mayores intereses, como las tarjetas de crédito o los préstamos de consumo) y evitar asumir nuevas obligaciones para cubrir gastos fijos.

Para cuando las deudas sean demasiado altas, diversas entidades financieras ofrecen alternativas y soluciones. En estos casos, es fundamental buscar asesoría y opciones de reacomodo.

Finalmente, el ahorro debe incorporarse como un gasto fijo dentro del presupuesto familiar. Aunque las guías de los bancos sugieren procurar un ahorro superior al 15% del ingreso, para Artavia lo más importante es empezar, aunque sea con un porcentaje pequeño:

“Ahorre todos los meses, sin importar lo que gana: hágalo como si fuera un recibo más y si puede, recorte para ello esos gastos que no necesita como suscripciones que no usa o compras impulsivas. No importa cuanto gane, si no cómo lo organice para que tenga menos estrés y más tranquilidad para disfrutar”, enfatizó el experto.

Las entidades financieras también cuentan con productos de ahorro programado, que pueden ser de gran ayuda para alcanzar dichas metas.