Presupuesto, fijar metas, ahorrar y pagar deudas: la guía para que ordene sus finanzas en 2026

Con el inicio de año aún cerca, la meta de ordenar las finanzas del hogar sigue activa: anote estas recomendaciones para que monte su presupuesto anual, fije metas y ahorre en 2026

Por Andrea Mora Zamora

Con el inicio del año todavía reciente, la meta de ordenar las finanzas personales y del hogar sigue vigente para muchas personas. Al mismo tiempo, la mayoría de las entidades financieras del país ya publicaron recomendaciones para elaborar presupuestos claros, definir metas financieras, salir de deudas y comenzar planes de ahorro.








