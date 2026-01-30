Lab de Ideas

Psicóloga costarricense llega a uno de los podcast más escuchados de Latinoamérica: vea el episodio aquí

‘Se Regalan Dudas’ es uno de los podcast más escuchados de Latinoamérica en la categoría de bienestar y desarrollo personal en español, y esta es la primera vez que una costarricense es parte del espacio

Por Andrea Mora Zamora

La psicóloga Cindy Fonseca se convirtió, esta semana, en la primera costarricense invitada al reconocido podcast de bienestar y desarrollo personal Se Regalan Dudas.








