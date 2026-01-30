Psicóloga costarricense llega a uno de los podcast más escuchados de Latinoamérica: vea el episodio aquí

La psicóloga Cindy Fonseca se convirtió, esta semana, en la primera costarricense invitada al reconocido podcast de bienestar y desarrollo personal Se Regalan Dudas.

Este es uno de los podcasts más escuchados de Latinoamérica en su categoría y se publica dos veces por semana, los martes y jueves, en diversas plataformas de audio y video.

Fonseca es psicóloga, coach ejecutiva y fundadora de Satori Consulting, una firma dedicada al desarrollo humano y organizacional.

El episodio, publicado el pasado martes 27 de enero de 2026, es el número 628 del espacio y a tres días de su lanzamiento, ya contabiliza más de 50 mil visualizaciones en Youtube.

Qué hacer cuando no se sabe qué hacer

En el episodio, titulado “Qué hacer cuando no sabes qué hacer con tu vida”, Fonseca conversó con la comunicadora y conductora mexicana Lety Sahagún y con la fotógrafa, creadora de contenido y activista Ashley Frangie sobre cómo resignificar los procesos de incertidumbre, duelo, cambio y transformación personal.

Este tema es la base del proyecto personal de la psicóloga, “La Magia del Misterio”, que apoya a sus pacientes en procesos similares.

“Este es un tema tan profundo como cotidiano”, dijo Fonseca a este medio. “La incertidumbre y la identidad en los momentos de transición, ese espacio interno en el que ya no somos quienes éramos, pero todavía no sabemos quiénes estamos llamados a ser”.

“Entre las tres, tuvimos una conversación honesta y vulnerable, que nos hace reflexionar sobre el valor de detenerse, cuestionarse y aprender a habitar una espera activa sin ansiedad ni autoexigencia”, agregó.

Para Fonseca, su participación en Se Regalan Dudas busca abrir conversación sobre temas de salud mental como estos, cada vez más importantes en contextos de cambios personales, profesionales y emocionales sin referentes claros.

“El mensaje conecta con quienes se sienten en pausa, en búsqueda o en transformación, recordando que la incertidumbre no es un error, sino una etapa esencial del crecimiento humano”, afirmó.

El episodio en el que participó la costarricense encuentra disponible en el siguiente enlace:

Se Regalan Dudas se publica en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y YouTube, y complementa su comunidad con iniciativas como un club de lectura y contenidos interactivos.