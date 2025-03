¿Quiere cambiar de carro? Anote estos consejos para vender el que ya tiene de forma segura

Esta semana es la Expomóvil 2025 y en estas fechas son muchas las personas que piensan vender su vehículo actual para comprar un modelo nuevo.

Sin embargo, y como vender un automóvil por cuenta propia es un proceso complejo que requiere preparación y precaución, hoy le traemos algunos consejos de expertos para que evite estafas y procure una transacción exitosa.

Como esta semana es Expomóvil, le traemos consejos de expertos para quienes estén pensando en vender su vehículo para comprar uno nuevo. (Top Cars/Carro nuevo Expomóvil)

Seguridad y preparación

Expertos de la agencia automotriz Top Cars Costa Rica emitieron una serie de consejos para personas que estén pensando en vender su carro.

Tome nota de ellos:

El valor real :

Empiece por establecer un precio justo y competitivo para su vehículo: según Top Cars Costa Rica, un carro se deprecia entre un 20% y un 25% el primer año y un 10% cada año subsiguiente, por lo que un auto que se adquirió en 2018 por $30,000 podría tener un valor aproximado de $17,496 en 2021.

Además, hay factores como el kilometraje y el estado general del carro que influyen en ese precio. El vendedor puede hacer una investigación en los principales sitios de venta de autos en Costa Rica para tener una referencia más clara del mercado antes de fijar un monto.

Revisión del carro :

Lo recomendable es que haga una revisión mecánica completa y atienda cualquier reparación necesaria, antes de empezar el proceso de venta: un auto en óptimas condiciones —tanto mecánicas como estéticas— atraerá a más compradores y a un mejor precio.

Recuerde que, por ley, la venta de un auto conlleva un mes de garantía para el comprador final, así que asegúrese de que el suyo esté bien antes de entregarlo.

Prepare documentos :

Tenga al día documentos como el título de propiedad, la revisión técnica vehicular y el marchamo.

Esto en regla facilita la confianza del comprador y agiliza la transacción.

Tome precauciones :

En esa misma línea, y para mostrar su vehículo, elija lugares públicos y seguros, no proporcione información personal sensible y desconfíe de compradores que ofrezcan pagos inusuales o que no deseen ver el vehículo en persona.

Tampoco entregue el auto sin haber recibido el pago completo y verificado y asegúrese de realizar el traspaso al nuevo propietario para evitar problemas a futuro.

Use plataformas seguras de venta :

Recurra a plataformas reconocidas y confiables en el mercado. Algunas ofrecen servicios especializados que garantizan una transacción más segura y transparente, evitando riesgos.

El usuario también puede considerar alternativas a la venta directa como la consignación en agencias de autos usados, pues con esta opción se ahorrará los puntos anteriores y se reducirán los riesgos asociados.