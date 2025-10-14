Recomendaciones culturales

Cheer Up: campeonato cumple 15 años de impulsar el porrismo costarricense

El evento conmemorativo de este aniversario se realizará el próximo 19 de octubre en el centro educativo Golden Valley en Heredia

Por Jimena Rodríguez Zamora

Este domingo 19 de octubre el Gimnasio Golden Valley en Heredia será el escenario de la 15.ª edición del Campeonato de Porrismo ‘Cheer Up’, un evento que promueve y desarrolla el porrismo en Costa Rica.








FECADICODERporrismoDeporte

