Cheer Up: campeonato cumple 15 años de impulsar el porrismo costarricense
El evento conmemorativo de este aniversario se realizará el próximo 19 de octubre en el centro educativo Golden Valley en Heredia
PorJimena Rodríguez Zamora
Este domingo 19 de octubre el Gimnasio Golden Valley en Heredia será el escenario de la 15.ª edición del Campeonato de Porrismo ‘Cheer Up’, un evento que promueve y desarrolla el porrismo en Costa Rica.
El campeonato reunirá tanto a equipos de instituciones educativas nacionales como a agrupaciones All Stars de todo el país. El evento cuenta con el respaldo de la Federación de Porrismo de Costa Rica y del ICODER, lo que lo convierte en un certamen oficial y avalado a nivel nacional.
El torneo premiará a los ganadores absolutos por categoría Preescolar, Escolar B, Escolar A, Colegial Femenino y Colegial Mixto.
El origen de Cheer Up
El primer campeonato Cheer Up se realizó en el Colegio Monterrey de Costa Rica, lo que marcó el inicio de una competencia que ha crecido desde aquel entonces tanto en participación como en calidad.
A lo largo de sus 15 años, Cheer Up ha funcionado como plataforma para que porristas nacionales muestren su talento, disciplina y pasión por este deporte.
“Estamos muy emocionados de nuestra edición número 15, y queremos invitar a todo el público para que pueda venir a disfrutar del buen porrismo en Costa Rica” dijo Marcela Reyes, fundadora de Cheer Up.
Los familiares de los atletas y aficionados del porrismo pueden ser parte de estas justas del cheerleading costarricense a partir de las 9:30 de la mañana.
