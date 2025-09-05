Recomendaciones culturales

Con una nueva canción, Café Volio invita a compartir la pasión del café en Costa Rica

Café Volio acaba de lanzar ‘Una pasión que se comparte’: una nueva canción que honra al arte costarricense alrededor de una taza de café

Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo de Café Volio — ¿Qué significa para usted el compartir una taza de café? Es la pregunta que le hace Café Volio con su ‘Pasión Que Se Comparte’, el nuevo slogan y plataforma que la marca acaba de lanzar con el objetivo de conectar con la tradición de esta bebida costarricense.








Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

