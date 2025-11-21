Conciertos gratuitos y actividades para la familia: así es como la Fuente de la Hispanidad recibirá al 2026

La Municipalidad de Montes de Oca quiere transformar la Fuente de la Hispanidad en el “Times Square tico” de Año Nuevo. Sí, así como suena.

Con esa idea en mente, este 31 de diciembre el cantón tendrá una celebración de fin de año, inspirada en la famosa fiesta neoyorquina y en otras similares que realizan las grandes ciudades del mundo.

La actividad —gratuita y abierta a todo público, viva o no en Montes de Oca— tomará las calles alrededor de la fuente desde las 2 de la tarde del 31 de diciembre, y hasta la 1 de la mañana del 1.º de enero del 2026.

El alcalde, Domingo Argüello, explicó a varios medios que eligieron la Fuente de la Hispanidad por su carácter “icónico” para todo tipo de celebraciones: deportivas, políticas y hasta movimientos sociales.

“Queremos que este punto sea el centro de Costa Rica para celebrar el Año Nuevo: que así se vea en el mundo, como pasa en el London Eye en Londres o en Times Square en Nueva York”, aseguró.

Conciertos y agenda desde la tarde

El evento se llamará “Fin de Año Hispanidad: Donde los ticos celebran” y buscará ser un espacio inclusivo, pensado para que la comunidad disfrute en un ambiente seguro.

La agenda arranca desde la tarde con conciertos y espectáculos en vivo. Entre los artistas confirmados están Los Ajenos, Buena Calle, Marfil y Ramzi, además de otras presentaciones nacionales.

También habrá zonas gastronómicas, actividades para toda la familia —incluyendo menores de edad— y un conteo oficial para despedir el 2025.

Finalmente, y a medianoche, promete realizarse "el show de pirotecnia más grande de Costa Rica" para recibir el 2026.

Aunque la entrada es gratuita, la Municipalidad recomienda llegar temprano “para encontrar buenos espacios” y pide a quienes deseen asistir que se registren en la plataforma NuNuCR.com, de la productora NuNu Productions (organizadora del evento), para reservar su espacio.

La celebración es organizada por la Municipalidad de Montes de Oca junto a NuNu Productions, con el patrocinio de Imperial.

Para más información los interesados pueden ingresar en este enlace.