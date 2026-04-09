Recomendaciones culturales

Costa Rica será la casa del primer Festival Iberoamérica Teatral: entérese de qué trata y dónde se presentarán las obras

Más de 20 espectáculos, compañías de Iberoamérica, múltiples sedes y una agenda gratuita convertirán al país en un gran escenario del teatro

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Por Jimena Rodríguez Zamora

Del 10 al 19 de abril Costa Rica se convertirá en sede del teatro iberoamericano con el inicio del Festival Iberoamérica Teatral Costa Rica (FITCR), un evento que reunirá a exponentes de la escena nacional e internacional con el fin de poner las luces sobre este arte.








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Jimena Rodríguez Zamora

Jimena Rodríguez Zamora

Periodista en El Financiero. Fue participante de la Clase 17 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte con un trabajo sobre la salud mental sobre los adolescentes en Costa Rica. Fue integrante de la Selección Nacional de Natación durante 10 años.

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