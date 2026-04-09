Costa Rica será la casa del primer Festival Iberoamérica Teatral: entérese de qué trata y dónde se presentarán las obras

Del 10 al 19 de abril Costa Rica se convertirá en sede del teatro iberoamericano con el inicio del Festival Iberoamérica Teatral Costa Rica (FITCR), un evento que reunirá a exponentes de la escena nacional e internacional con el fin de poner las luces sobre este arte.

Así, y durante diez días, el país albergará más de 20 espectáculos, charlas, conversatorios y espacios formativos, con la participación de compañías de España, Argentina, Colombia, México, Perú, Uruguay, Honduras, El Salvador y Costa Rica.

El objetivo es posicionar al festival como una nueva plataforma internacional para las artes escénicas.

"Zombi Manisfiesto", obra del dramaturgo uruguayo, Santiago Sanguinetti. (n/a/Ministerio de Cultura y Juventud)

Esta primera edición del festival estará dedicada al actor, director y formador chileno radicado en Costa Rica, “Lucho” Barahona, figura clave en el desarrollo del teatro nacional y que “dejó una huella profunda en la formación de generaciones de artistas y en la consolidación de procesos escénicos en el país”, indicó el MCJ.

Para todos los públicos

La agenda del festival incluye montajes nacionales e internacionales con distintas estéticas, lenguajes y públicos.

Entre las obras destacan “Piedra a piedra” de España; “El Brote” –obra argentina–; “El lugar del otro”, una producción colombiana; “Zombi Manifiesto”, de Uruguay; y producciones nacionales como “La Mujer y el Esqueleto”, “Mi hijo sólo camina un poco más lento” y “Prohibido suicidarse en primavera”.

Las funciones se realizarán en el Teatro Popular Melico Salazar, en el Teatro de la Aduana Alberto Cañas, en el Teatro Nacional, en el Teatro 1887, en el Teatro de la Danza y en el Teatro La Villa, “lo que amplificará el circuito cultural de la capital y facilitará el acceso del público a la programación”, indicó el Ministerio.

Las entradas para los espectáculos tendrán un costo general de ₡8000, con tarifas reducidas de ₡4000 para estudiantes, personas adultas mayores y beneficiarios del programa BRETE, mientras que las personas usuarias del IMAS tendrán acceso gratuito.

Además, las funciones en el Teatro La Villa serán gratuitas, con retiro previo de boletos por temas de aforo.

“Vivir el teatro desde adentro”

Además de la programación artística, el festival tendrá espacios de diálogo y formación abiertos al público.

Entre ellos destaca el homenaje “La semilla del sur: Vida de Lucho Barahona”, el encuentro “Malayerba, una vida de teatro latinoamericano” y charlas sobre derechos de autor, gestión teatral e internacionalización de las artes escénicas.

De acuerdo con el Ministerio de Cultura, esta primera experiencia FITCR apuesta por una práctica formativa robusta con una oferta de talleres que invitan a “vivir el teatro desde adentro”.

Las funciones se realizarán en el Teatro Popular Melico Salazar, Teatro de la Aduana Alberto Cañas, Teatro Nacional, Teatro 1887, Teatro de la Danza y Teatro La Villa (n/a/Ministerio de Cultura y Juventud)

Propuestas como “Vestir al personaje: del concepto a la escena”, “El actor y su borde” o “Dramaturgia de la mirada” buscan acercar al público y a la comunidad artística a procesos creativos que van desde la construcción del personaje hasta la escritura y puesta en escena.

Impartidos por creadores nacionales e internacionales, estos espacios combinarán técnica, experimentación e intercambio, en talleres gratuitos.

Para la compra de boletos, el Teatro Melico Salazar dispuso de su boletería virtual. Asimismo, toda la programación y detalles se encuentran en las redes sociales del Ministerio de Cultura y Juventud, así como en su página web.