Cuando las relaciones se convierten en caos: “Bajo Terapia” llega al teatro con la incomodidad como fuente de comedia

La obra Bajo Terapia, escrita por el argentino Matías Del Federico y dirigida por el actor y director costarricense Rodrigo Durán Valverde, llegó al escenario de Teatro Espressivo, en Momentum Pinares, con funciones hasta el próximo 7 de junio.

Esta comedia internacional transformada en un espacio de terapia de pareja, revela cómo lo que inicia como un ejercicio aparentemente controlado pronto se convierte en un caos que toca temas delicados pero de foco importante.

La producción —que se presenta a las 8 de la noche los viernes y sábados, y a las 6 de la tarde los domingos— plantea una premisa central: tres parejas llegan a una sesión para resolver sus desacuerdos pero la terapeuta no aparece.

En su lugar, ocho sobres con consignas detonan una serie de confesiones, tensiones y verdades que ninguno de los personajes está preparado para enfrentar.

Producida en más de quince países y traducida a ocho idiomas, la obra se suma a una tendencia de comedias contemporáneas que abordan las relaciones desde la incomodidad, el conflicto cotidiano y la exploración del equilibrio entre lo que se dice, lo que se calla y lo que inevitablemente sale a la luz.

Bajo Terapia plantea una premisa central: tres parejas llegan a una sesión para resolver sus desacuerdos; sin embargo, la terapeuta no aparece. (n/a/Teatro Espressivo)

De acuerdo con su director, Bajo Terapia construye un humor que nace de lo reconocible e incluso de lo incómodo: las contradicciones, los silencios y los intentos, a veces fallidos, de sostener una relación y sus aristas.

“Me interesa ese momento en que lo cotidiano se rompe y el equilibrio de las relaciones empieza a agrietarse y, aun así, nadie se va. En ese espacio aparece la risa, no como un objetivo, sino como una reacción: a veces ligera, incómoda o necesaria para sostenernos mientras algo se mueve por dentro”, agregó Durán.

Elenco nacional

La puesta en escena reúne a seis reconocidos intérpretes nacionales: Mario Chacón, Michelle Jones, Fabricio Fernández, Paulina Bernini, Pablo González y Yael Salazar, quienes dan vida a tres parejas que, entre discusiones, complicidades y revelaciones, reflejan distintas formas de amar y situaciones críticas de pareja en la actualidad.

Según el director, el trabajo actoral es el corazón de la experiencia, pues se trata de “actrices y actores que no buscan el efecto, sino el encuentro; que sostienen la escucha, el riesgo y la verdad en cada momento”.

Asimismo, la obra funciona como un espejo en el que el público puede verse reflejado entre la risa, la incomodidad y la denuncia, agregó Durán:

“Plantea cuestionarse desde el humor, las dinámicas de pareja, los acuerdos silenciosos y las grietas que todos, en mayor o menor medida, reconocen”.

La presentación está clasificada para mayores de 15 años y las entradas para las funciones se encuentran a la venta en la página web de Teatro Espressivo o mediante el número de WhatsApp 6360-9158, con un precio de ₡12.500 más IVA y cargos por servicio, y un descuento del 18% aplicable para jóvenes entre 18 y 25 años.