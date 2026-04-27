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Cuando las relaciones se convierten en caos: “Bajo Terapia” llega al teatro con la incomodidad como fuente de comedia

La comedia internacional llegó a Teatro Espressivo con funciones de viernes a domingo, explorando las dinámicas de pareja desde el humor y la tensión

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Por Jimena Rodríguez Zamora

La obra Bajo Terapia, escrita por el argentino Matías Del Federico y dirigida por el actor y director costarricense Rodrigo Durán Valverde, llegó al escenario de Teatro Espressivo, en Momentum Pinares, con funciones hasta el próximo 7 de junio.








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Jimena Rodríguez Zamora

Jimena Rodríguez Zamora

Periodista en El Financiero. Fue participante de la Clase 17 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte con un trabajo sobre la salud mental sobre los adolescentes en Costa Rica. Fue integrante de la Selección Nacional de Natación durante 10 años.

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