El shnit San José 2025 ya tiene fecha y traerá más de 120 cortos internacionales

el shnit Worldwide Shortfilmfestival es un festival internacional de cortometrajes nacido en Suiza, que se realiza de forma simultánea en ocho ciudades del mundo, San José incluida

Por Andrea Mora Zamora

el shnit Worldwide Shortfilmfestival, el festival internacional de cortometrajes nacido en Suiza y que se realiza de forma simultánea en ocho ciudades del mundo —San José incluida—, anunció su edición 2025 y los detalles de su agenda para Costa Rica.








