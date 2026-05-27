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Estradda: conozca al artista que con sus raíces costarricenses convertirá su nuevo álbum en un viaje musical latinoamericano

Previsto para estrenarse en julio, el nuevo álbum del cantante costarricense Estradda contará con cinco colaboraciones de otros artistas nacionales

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Por Jimena Rodríguez Zamora

“Expansión” es el nombre del nuevo álbum de Estradda, el cantante costarricense que, mediante sus raíces y colaboraciones con múltiples artistas nacionales, busca que su obra funcione como un “manual emocional de crecimiento”.








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EstraddaCosta RicaMúsica nacionalálbum
Jimena Rodríguez Zamora

Jimena Rodríguez Zamora

Periodista en El Financiero. Fue participante de la Clase 17 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte con un trabajo sobre la salud mental sobre los adolescentes en Costa Rica. Fue integrante de la Selección Nacional de Natación durante 10 años.

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