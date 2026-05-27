Estradda: conozca al artista que con sus raíces costarricenses convertirá su nuevo álbum en un viaje musical latinoamericano

“Expansión” es el nombre del nuevo álbum de Estradda, el cantante costarricense que, mediante sus raíces y colaboraciones con múltiples artistas nacionales, busca que su obra funcione como un “manual emocional de crecimiento”.

Según comentó el artista, su marca personal se define como un “romántico de barrio”, esencia que también pretende plasmar en esta producción.

“Yo crecí en Desamparados y aprendí mucho sobre cómo se mueve la calle, aunque no estuve involucrado. Luego nos fuimos de allí a otro ambiente donde me educaron mucho más líricamente y de ahí viene esa mezcla”, aseguró en entrevista con Lab de Ideas.

Inspirado en un universo en el que cada canción representa un planeta y su constante cambio, el álbum ofrecerá tres capítulos: Sanar y Renacer; Expansión y Celebración; y Resiliencia y Responsabilidad.

De acuerdo con el cantante, estos narran cómo un ser humano atraviesa la incomodidad del cambio, la alegría de la libertad y la calma de la aceptación.

Estradda comentó que define su marca personal como un “romántico de barrio”, esencia que también pretende plasmar en esta producción. (n/a/Management Estradda)

Costa Rica y Latinoamérica como corazón del álbum

Con el deseo de integrar el sonido latinoamericano y destacar la música nacional, Estradda comentó en exclusiva con Lab de Ideas que el álbum contará con colaboraciones de los artistas costarricenses Tapón, Dani Maro, Alejandro Luna, Vero Luna y Mochis.

“A nivel auditivo mezclamos un poquito de bossa nova, pero el sonido latinoamericano está 100% presente. Quisimos agregar son cubano, boleros, afrobeat, reggaetón y baladas, por lo que se escucharán géneros variados para que la idiosincrasia latinoamericana pueda representarse a través de los sonidos y creo que se logró muy bien”, aseguró.

Por otro lado, en las producciones audiovisuales de las canciones, el artista también enaltece a las naciones latinas, enfocándose principalmente en Costa Rica mediante grabaciones realizadas en el país.

La canción correspondiente al planeta Tierra estará enfocada en el territorio nacional y en la “tierra” que vio nacer a Estradda:

“Costa Rica es mi pedacito de tierra. Nunca me he sentido como parte de un solo lugar, pero me siento latinoamericano y creo que expandir esa esencia de mi país hacia Latinoamérica es importante, al igual que la de los demás países del territorio, pero con un trabajo profundamente costarricense”, dijo.

A su vez, los productores cineastas encargados del aspecto audiovisual del álbum —ganadores de Latin Grammys y quienes han trabajado con artistas de relevancia como Mon Laferte— también son costarricenses y, según Estradda, su experiencia les ha permitido conectar con la esencia del álbum y tener claro lo que desean representar tanto de Costa Rica, como de los demás países de la región.

“Expansión” está compuesto por diez canciones en total y su estreno está previsto para finales de julio de este año.

El lanzamiento iniciará con el sencillo “Volver a empezar” y continuará con una nueva canción cada seis semanas.