Exclusivo para suscriptores: Gane entradas para la ‘premiere’ de ‘Pequeñas Cosas Como Estas’ en el Cine Magaly

Lab de Ideas con el apoyo de Cine Magaly — El Financiero y Cine Magaly invitan a nuestros suscriptores a participar en un sorteo para ganar una entrada doble a la premiere de Pequeñas Cosas Como Estas, el nuevo film del ganador del Oscar, Cillian Murphy.

La premiere se realizará este martes 16 de setiembre a partir de las 6:30 p.m., en la sala principal de Cine Magaly, en San José centro.

LEA MÁS: Si no es suscriptor aún, aproveche esta oferta con 50% de descuento

Para participar, los suscriptores deben llenar este formulario antes de las 10 de la mañana del martes 16 de setiembre.

Los ganadores serán notificados ese mismo día, antes de las 4 de la tarde.

‘Pequeñas Cosas Como Estas’

Dirigida por Tim Mielants y protagonizada por Cillian Murphy, Eileen Walsh y Emily Watson, Small Things Like These está basada en la aclamada novela homónima de Claire Keegan.

La historia sigue al comerciante de carbón y padre de cinco hijas, Bill Furlong, quien en la Irlanda de la Navidad de 1985, lleva una vida aparentemente normal en un pequeño pueblo irlandés.

Durante una entrega rutinaria en un convento local, Bill descubre a una joven embarazada encerrada en un cobertizo, lo que despierta en él viejos recuerdos y una creciente inquietud. A medida que intenta entender lo que sucede, comienza a desentrañar el oscuro secreto del lugar: una lavandería de la Magdalena donde mujeres son internadas y obligadas a realizar trabajos forzados bajo la vigilancia de la Iglesia.

LEA MÁS: Oferta de 50% para nuevos suscriptores en setiembre

La película retrata la lucha interna de un hombre común frente a una estructura de abuso e invita a reflexionar sobre el coraje moral y la responsabilidad individual.

‘Pequeñas Cosas Como Estas’ es la nueva película del ganador del Oscar, Cillian Murphy: le contamos cómo participar por entradas para su estreno, el próximo martes 16 de setiembre. (Cine Magaly/Pequeñas cosas como estas)

--

Este artículo fue publicado por un editor de El Financiero asistido por un sistema de inteligencia artificial.