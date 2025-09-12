Exclusivo para suscriptores: Gane entradas para la ‘premiere’ de ‘Pequeñas Cosas Como Estas’ en el Cine Magaly

Lab de Ideas con el apoyo de Cine Magaly —El Financiero y Cine Magaly invitan a nuestros suscriptores a participar en un sorteo para ganar una entrada doble a la premiere de Pequeñas Cosas Como Estas, el nuevo film del ganador del Oscar, Cillian Murphy.
La premiere se realizará este martes 16 de setiembre a partir de las 6:30 p.m., en la sala principal de Cine Magaly, en San José centro.
Para participar, los suscriptores deben llenar este formulario antes de las 10 de la mañana del martes 16 de setiembre.
Los ganadores serán notificados ese mismo día, antes de las 4 de la tarde.
‘Pequeñas Cosas Como Estas’
Dirigida por Tim Mielants y protagonizada por Cillian Murphy, Eileen Walsh y Emily Watson, Small Things Like These está basada en la aclamada novela homónima de Claire Keegan.
La historia sigue al comerciante de carbón y padre de cinco hijas, Bill Furlong, quien en la Irlanda de la Navidad de 1985, lleva una vida aparentemente normal en un pequeño pueblo irlandés.
Durante una entrega rutinaria en un convento local, Bill descubre a una joven embarazada encerrada en un cobertizo, lo que despierta en él viejos recuerdos y una creciente inquietud. A medida que intenta entender lo que sucede, comienza a desentrañar el oscuro secreto del lugar: una lavandería de la Magdalena donde mujeres son internadas y obligadas a realizar trabajos forzados bajo la vigilancia de la Iglesia.
