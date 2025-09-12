Recomendaciones culturales

Exclusivo para suscriptores: Gane entradas para la ‘premiere’ de ‘Pequeñas Cosas Como Estas’ en el Cine Magaly

‘Pequeñas Cosas Como Estas’ es la nueva película del ganador del Oscar, Cillian Murphy: le contamos cómo participar por entradas para su estreno, el próximo martes 16 de setiembre

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

Lab de Ideas con el apoyo de Cine Magaly — El Financiero y Cine Magaly invitan a nuestros suscriptores a participar en un sorteo para ganar una entrada doble a la premiere de Pequeñas Cosas Como Estas, el nuevo film del ganador del Oscar, Cillian Murphy.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.