Geohispanidad: escritor español visita Costa Rica con libro que invita a la comunidad hispana a unir fuerzas

En setiembre de 2022 el coronel español Pedro Baños comenzó a escribir su más reciente libro: Geohispanidad: La potencia hispana en el nuevo orden geopolítico.

Esta obra invita a la comunidad hispanohablante a unirse para afrontar, en posición ventajosa, el cambio de paradigma geopolítico que está afrontando el mundo desde ese año.

"Geohispanidad: La potencia hispana en el nuevo orden geopolítico" se encuentra a la venta en las sucursales de Librería Internacional. (Librería Internacional/Librería Internacional)

Baños presentó el libro el país la semana anterior y conversó con El Financiero sobre el planteamiento de su libro.

Nuevo puzzle geopolítico

“No sabemos si mañana nos van a enfrentar a una guerra total en Europa o si vamos a ver a unos Estados Unidos que presionan por un lado a Venezuela pero que también están intentando actuar contra China en otros escenarios”, dijo el escritor en su conversación con este medio.

Por ello, Baños afirma que su obra calza en el contexto actual ya que con un reordenamiento a la vista, los hispanos podemos encajar de forma unida como una pieza influyente y respetada en lo que llamó el “nuevo puzzle geopolítico”:

“Lo primero que debemos hacer es creer en nuestro potencial, es decir, en ponernos el valor. Lo que van a intentar es seguir teniéndonos enfrentados y divididos porque eso es lo que les interesa a las potencias, al mundo anglosajón y a las nuevas figuras como China, entre otras”, resaltó.

De acuerdo con Baños, la comunidad hispana es una gran despensa de recursos naturales, prácticamente ilimitados, y de minerales estratégicos necesarios para continuar con la revolución industrial y tecnológica. De ahí el interés que esta despierta en las empresas extranjeras.

Por eso su nuevo libro invita a las naciones de la región a ser conscientes de que si se unen obtendrían el peso mundial del que ahora mismo no gozan:

“Si en Europa hemos sido capaces de avanzar y crear una Unión Europea cuando no tenemos ninguna de estas ventajas —unidad por cultura, idioma e historia—, sino todo lo contrario, pues ¿cómo no lo vamos a hacer entre nosotros? Hoy no hay distancias: podemos pasar en pocas horas de un país a otro y con los medios digitales e internet no hay distancia en absoluto”, afirmó el autor.

El libro sigue la línea de un análisis geopolítico pero focalizado en el mundo hispano, su civilización y orden y llama a que este esté coordinado con el resto del planeta y acompañado de la conversión de la hispanidad una voz oída y respetada.

En palabras de Baños: “no se trata de cambiar la leyenda negra por una leyenda rusa, sino de proporcionar las luces y las sombras, aunque simplemente se nos haya abultado en las sombras para desprestigiar lo que significa el mundo hispano que lo sigue intentando”.

El libro se puede adquirir en la Librería Internacional por un precio de 19.800 colones.