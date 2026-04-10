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Los Ángeles Azules y Tapón encabezarán el cierre musical de Transitarte 2026: anote los detalles del concierto de este domingo

El festival Transitarte ofrecerá actividades gratuitas y abiertas al público desde este viernes 10 de abril y hasta el domingo 12

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Por Mathew Chaves

Transitarte prepara su cierre con una jornada que reunirá actividades culturales, presentaciones musicales y espacios abiertos al público en distintos puntos del Parque Metropolitano La Sabana.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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