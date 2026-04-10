Los Ángeles Azules y Tapón encabezarán el cierre musical de Transitarte 2026: anote los detalles del concierto de este domingo

Transitarte prepara su cierre con una jornada que reunirá actividades culturales, presentaciones musicales y espacios abiertos al público en distintos puntos del Parque Metropolitano La Sabana.

El festival forma parte de la agenda cultural de la Municipalidad de San José y cada edición concentra actividades gratuitas que buscan activar el uso del espacio público mediante propuestas artísticas y recreativas.

La programación del domingo 12 de abril iniciará desde horas tempranas y se extenderá durante el día con conciertos, emprendimientos y actividades familiares distribuidas en el parque.

El evento tendrá su punto central en la noche, cuando la agrupación Los Ángeles Azules suba al escenario a las 7:20 de la noche, como cierre oficial del festival.

La Municipalidad de San José indicó en el comunicado que se trata de “una jornada completa de actividades pensadas para el disfrute de toda la familia”, con acceso libre para el público.

Antes del concierto principal, el público podrá asistir a presentaciones de artistas nacionales como Tapón, Un Rojo Reggae Band y el grupo Editus, además de sesiones de disyoqueis (DJ’s) durante la tarde.

El evento también incluirá una agenda vinculada a gestión de residuos, con acciones que buscan “educar a la población sobre la forma correcta de separar los residuos plásticos”, según el comunicado.

El concierto de Los Ángeles Azules marcará el cierre de Transitarte 2026 con acceso gratuito en La Sabana. (Jorge Navarro para La Nación)

La Municipalidad confirmó que las personas podrán ingresar sin inscripción previa.

Distribución del espectáculo

El municipio josefino estima que unas 35.000 personas asistirán a este concierto gratuito. Por ello, esta semana dio a conocer las indicaciones de acomodo del espacio para atender el espectáculo.

El domingo, el escenario principal se ubicará en el sector norte de La Sabana, cerca de las canchas de fútbol contiguas al Estadio Nacional. En esa zona se habilitará un amplio espacio verde, con el objetivo de que los asistentes disfruten del show con mayor comodidad.

El rediseño —distinto al aplicado en otros espectáculos masivos y gratuitos en la capital— busca optimizar la experiencia del público y facilitar la atención de la afluencia prevista. Aunque se trata de un evento al aire libre, el acceso al área frente a la tarima estará habilitado únicamente por un punto.

Además, se instalarán dos graderías, una a cada lado del escenario, y se dispondrán toldos para la venta de alimentos y bebidas, incluidas opciones alcohólicas.

El festival Transitarte ofrecerá actividades gratuitas y abiertas al público desde este viernes 10 de abril y hasta el domingo 12. Los interesados en consultar la agenda pueden ingresar aquí.