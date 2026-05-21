Pinturas revelarán al color como experiencia y retratarán a San José como laboratorio vivo: Esta es la nueva exposición de Federico Herrero

Lab de Ideas con apoyo de BAC — Con la intención de retratar a San José como un “laboratorio vivo” y de lograr que el color y las formas de la capital conecten con el público, el artista costarricense, Federico Herrero, presenta, a partir de mayo, su exposición “Memoria topográfica, Revisión 1999-2026″ en el Museo de Arte Costarricense, gracias al apoyo del BAC.

La muestra reúne más de 30 pinturas sobre tela, además de una sala de proyección in situ y una intervención en la terraza del museo, concebidas para que la experiencia del visitante sea inmersiva y dinámica.

Las piezas, además, trazan un recorrido por los 27 años de trayectoria del artista.

“Hay varias maneras de comprender la conexión con San José. Yo la explico desde la apertura urbana de un país en crecimiento donde conviven procesos terminados con otros inconclusos; vivimos en un contexto urbano sin terminar. Me interesa que eso se perciba en las obras”.

“Cuando hablamos de ‘San José como laboratorio’, no nos referimos necesariamente a una relación literal o lineal con la ciudad, sino a la forma en que se hacen las cosas. Desde ahí, podemos pensar la pintura como un campo abierto, como un proceso en construcción”, explicó Herrero en entrevista con El Financiero.

La exhibición estará abierta al público de forma gratuita, del 21 de mayo y hasta el 15 de noviembre en el Museo de Arte Costarricense. (JOHN DURAN/John Durán)

27 años de trabajo

La puesta nació a partir de una invitación del museo a Herrero para que presentase un recorrido por su obra, por su visión de mundo y por sus casi tres décadas de trayectoria.

A partir de esa propuesta, Herrero desarrolló una retrospectiva que implicó la recopilación de piezas dispersas en colecciones privadas, tanto dentro como fuera de Costa Rica, así como de obras pertenecientes a su acervo personal.

Herrero desarrolló una retrospectiva que implicó la recopilación de piezas dispersas en colecciones privadas, tanto dentro como fuera de Costa Rica, así como de obras pertenecientes a su acervo personal. (JOHN DURAN/John Durán)

La exhibición incluye además una sección dedicada a obras que, aunque formaron parte de exposiciones anteriores, ya no están disponibles físicamente.

Estas se presentan como archivos fotográficos en formato de diapositivas y son uno de los elementos clave dentro del recorrido curatorial.

“Lo que yo espero que la gente se lleve es la noción del color y de la pintura como un proceso vivo. Por ejemplo, el color puntual de la terraza exterior —un tono de verde muy especial— lo podemos encontrar en muchos otros lugares del país, en casas particulares y sobre todo en el campo. Hay una cuestión de conexión y un sentido de pertenencia con ese color que se vuelve algo cultural, una manera de expresión y de comunicación casi vibrante que conecta mucho con nosotros a nivel de percepción y en un plano emotivo”, explicó Herrero.

“Lo que yo espero que la gente se lleve es la noción del color y de la pintura como un proceso vivo", indicó el artista. (JOHN DURAN/John Durán)

La muestra cuenta con el respaldo de BAC, entidad que invitó al público a conectar con el arte y la ciudad como parte de su objetivo de “generar valor y vínculos con las comunidades a través de la cultura”.

"Memoria topográfica, Revisión 1999-2026″ estará disponible para todo público y con entrada gratuita en el Museo de Arte Costarricense, ubicado en La Sabana, desde su inauguración este jueves 21 de mayo y hasta el próximo 15 de noviembre.

El horario de visita será de martes a domingo, de 9 de la mañana a 4 de la tarde.

Quienes deseen conocer más sobre la obra de Herrero pueden hacerlo a través de su página web federicoherrero.com.

Quienes deseen conocer más sobre la obra de Herrero pueden hacerlo a través de su página web federicoherrero.com. (JOHN DURAN/John Durán)