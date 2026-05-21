Recomendaciones culturales

Pinturas revelarán al color como experiencia y retratarán a San José como laboratorio vivo: Esta es la nueva exposición de Federico Herrero

La exhibición estará abierta al público de forma gratuita, del 21 de mayo y hasta el 15 de noviembre en el Museo de Arte Costarricense

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Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo de BAC — Con la intención de retratar a San José como un “laboratorio vivo” y de lograr que el color y las formas de la capital conecten con el público, el artista costarricense, Federico Herrero, presenta, a partir de mayo, su exposición “Memoria topográfica, Revisión 1999-2026″ en el Museo de Arte Costarricense, gracias al apoyo del BAC.








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Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

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