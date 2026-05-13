Shakespeare vuelve a Costa Rica: TNT Theatre Britain trae funciones de ‘Mucho ruido y pocas nueces’

Las historias sobre rumores, malentendidos amorosos y conflictos de pareja siguen dominando películas, series y redes sociales siglos después de haber sido escritas por William Shakespeare.

Precisamente esa vigencia es la que traerá nuevamente a Costa Rica la reconocida compañía británica TNT Theatre Britain, agrupación especializada en adaptar clásicos teatrales para públicos contemporáneos.

La gira nacional ya comenzó y recorre distintas localidades del país durante mayo con funciones abiertas al público, actividades educativas y presentaciones especiales en espacios históricos.

La producción elegida para esta temporada es Mucho ruido y pocas nueces, considerada por la crítica internacional como una de las obras que definieron el modelo moderno de la comedia romántica.

Esta adaptación será presentada en inglés con sobretítulos en español y bajo la dirección del británico Paul Stebbings, reconocido por reinterpretar clásicos teatrales con propuestas ágiles y contemporáneas.

“La sabiduría de Shakespeare trasciende el tiempo y se manifiesta aquí con una visión extraordinariamente contemporánea sobre la eterna ‘batalla de los sexos’”, afirmó Stebbings sobre la producción.

La producción será presentada en inglés con sobretítulos en español. (TNT Theatre Britain/Cortesía de Teatro Espressivo)

La obra explora temas relacionados con rumores, reputación, relaciones sentimentales y conflictos provocados por desinformación, elementos que la compañía considera todavía vigentes en la actualidad.

Según la producción, la historia mantiene fuerza precisamente en un contexto donde la reputación personal puede cambiar en cuestión de segundos mediante redes sociales o contenido viral.

“En una época donde la reputación puede construirse o destruirse en segundos, esta obra nos recuerda que seguimos haciendo mucho ruido… por casi nada”, indica el comunicado oficial.

El recorrido por el país contempla funciones en San José, además de actividades exclusivas para colegios y universidades.

Se realizarán presentaciones en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños los días 14 y 15 de mayo a las 7:30 de la noche.

'Much Ado About Nothing' ('Mucho ruido y pocas nueces') es una comedia de William Shakespeare que se cree fue escrita entre 1598 y 1599. (TNT Theatre Britain/Cortesía de Teatro Espressivo)

Las entradas para las funciones en el Auditorio Nacional tienen un precio de ₡13.500, más impuestos y cargos por servicio.

La producción también habilitó un descuento del 18% para personas entre 18 y 25 años como parte de su programa de formación de nuevas audiencias.

Los boletos pueden adquirirse mediante la plataforma de Teatro Espressivo (boleteria.espressivo.cr) o escribiendo al WhatsApp 6360-9158.

Fundada en 1980, TNT Theatre Britain es considerada una de las compañías itinerantes más influyentes del teatro clásico contemporáneo y ha presentado producciones en más de 30 países.