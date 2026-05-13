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Shakespeare vuelve a Costa Rica: TNT Theatre Britain trae funciones de ‘Mucho ruido y pocas nueces’

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Por Mathew Chaves

Las historias sobre rumores, malentendidos amorosos y conflictos de pareja siguen dominando películas, series y redes sociales siglos después de haber sido escritas por William Shakespeare.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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