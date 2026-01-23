SoulFit Club: el espacio que mezcla deporte y cachorros para conectar a mujeres y apoyar emprendimientos

SoulFit Club nació con el objetivo de combatir el estereotipo de que “hacer amigas es difícil”: este es un espacio donde mujeres de todas las edades pueden compartir una clase de yoga o pilates, mientras cachorros o cabritos juegan a su alrededor y conviven con las participantes.

Los talleres, que suelen realizarse una vez al mes, tienen un costo aproximado de 20 mil colones por persona, los cuales dan acceso a una jornada en la que las participantes acceden a las clases, comparten con los cachorros durante y después de estas, meriendan y visitan estaciones de los emprendimientos que colaboran con la actividad.

Lab de Ideas conversó con Fabriella Zamora, fundadora de la iniciativa, sobre los inicios del club y la intención detrás del proyecto:

“Creo que muchas mujeres hemos llegado a pensar que hacer amigas es difícil y que, a veces, los círculos de amistad pueden estar cargados de envidia o malas energías, sin una amistad genuina. Por eso quise crear un espacio para chicas donde pudiéramos romper con esa idea de que hacer amigas es complicado”, afirmó.

Zamora agregó que gracias a su amor por los animales, la idea evolucionó hasta convertirse en lo que es hoy: un emprendimiento que busca beneficiar a mujeres, animales y otros pequeños negocios.

En SoulFit Club mujeres de todas las edades acceden a clases de yoga o pilates, con cachorros o cabritos que juegan a su alrededor. (Ventura Photography/Fabriella Zamora)

Un proyecto para mujeres y para los cachorros

Los cachorros que participan en los talleres son perros que en el futuro se convertirán en animales de servicio para personas con discapacidad, explicó Zamora.

Por eso, SoulFit entra a colaborar en el proceso de socialización de las mascotas con un “doble beneficio”:

“Nosotros aportamos ayudando a socializar a los animales; es decir, que conozcan gente, interactúen con las chicas y jueguen. Es una terapia tanto para nosotras como para ellos, porque ellos también lo disfrutan”, dijo Zamora.

Por otro lado, cuando los talleres se realizan con cabritos, estos son prestados por una persona cercana a la familia de la dueña, lo que le asegura que los animales viven buenos tratos tanto durante su participación en la actividad, como en su vida cotidiana.

Colaboración con emprendimientos y proceso para ser parte de SoulFit

De acuerdo con Zamora, SoulFit busca impactar a una comunidad más amplia que solo las participantes.

Por ello, para cada clase se invita a emprendimientos —principalmente aquellos que sean liderados por mujeres— a los que se les ofrece un espacio para exponer y vender sus productos durante la actividad.

Zamora explicó que no existe un límite de edad para participar en los talleres y agregó que las fechas de las actividades se anuncian a través de las redes sociales del club.

Una vez confirmado el límite de espacios por sesión, las participantes se agregan a un grupo de WhatsApp donde se termina de coordinar la actividad:

“Quiero reforzar la idea de que siempre hay una manera de conocer gente nueva y que es importante darnos espacios para nosotras. Las invito a que se den la oportunidad de conocer a otras chicas con gustos similares y que ojalá puedan conocer más de este proyecto y de lo que ofrece", concluyó Zamora.