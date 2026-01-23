Recomendaciones culturales

SoulFit Club: el espacio que mezcla deporte y cachorros para conectar a mujeres y apoyar emprendimientos

Mercados de emprendimientos, yoga, pilates y meditación —acompañadas de cachorros y cabritos— son parte de las actividades con las que SoulFit Club crea comunidades de mujeres

Por Jimena Rodríguez

SoulFit Club nació con el objetivo de combatir el estereotipo de que “hacer amigas es difícil”: este es un espacio donde mujeres de todas las edades pueden compartir una clase de yoga o pilates, mientras cachorros o cabritos juegan a su alrededor y conviven con las participantes.








