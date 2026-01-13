Teatro: Regresa “Little Shop of Horrors” a las tablas de Espressivo

La obra de teatro Little Shop of Horrors volverá a Teatro Espressivo con una segunda temporada, a partir de este 16 de enero.

Este musical está inspirado en la famosa película de 1960, que en 1982 se convirtió en un éxito de Broadway, con música de Alan Menken y libreto y letras de Howard Ashman.

La historia, célebre por su humor negro y su música contagiosa, llegó al teatro nacional el año anterior con funciones agotadas, sumando 19 presentaciones y más de 4.500 espectadores.

Little Shop of Horrors cuenta la historia de Seymour, un joven que tiene la oportunidad de cambiar su destino gracias a una planta que le exige un alto precio a cambio.

La adaptación de Espressivo es “una mezcla entre una película de Disney, el misterio de Stranger Things y el pulso de un thriller ochentero, atravesado por el humor negro y la energía musical”, describió el teatro en su comunicado de invitación.

“Con Little Shop of Horrors, el público costarricense tuvo la oportunidad de sumergirse en un espectáculo al nivel de Broadway y Off-Broadway sin necesidad de salir del país”, agregó Patricio Alvarado, productor ejecutivo de Oak Productions. “La primera temporada impactó precisamente por eso: por su calidad escénica y por una colaboración con marcas que lo convirtió en un evento social deseado. En esta segunda temporada volvemos con actuaciones estelares, una marioneta de más de dos metros, voces y coreografías”.

Del 16 de enero al 1 de febrero

La obra se presentará del 16 de enero al 1 de febrero en Teatro Espressivo, ubicado en el Centro Comercial Momentum Pinares, en Curridabat.

La segunda temporada contará con un elenco encabezado por Jimena Quesada como Audrey y Andy Gómez como Seymour. También participará Erick Córdoba como el Sr. Mushnik.

Por su parte, Winston Washington será la voz de Audrey II; Esteban Arias interpretará a Orin y otros personajes; y Sol Salas, Anushka Barazarte y Chochi Montero participarán en la conducción de la historia.

Además, como parte de las novedades de esta temporada, se incorporarán estructuras escénicas y de producción “con influencia directa de la industria teatral estadounidense”.

“Elegimos abrir la programación anual de Espressivo con Little Shop of Horrors porque fue uno de los espectáculos más taquilleros de 2025 y, al mismo tiempo, una pieza clave en la construcción de nuevas audiencias jóvenes para el teatro”, señaló Natalia Rodríguez Mata, gerente de Teatro Espressivo. “Esta coproducción demuestra que los públicos actuales buscan experiencias escénicas de alta calidad, con propuestas frescas, estéticas potentes y un lenguaje con el que pueden identificarse”.

El espectáculo se presentará los viernes a las 8:00 p. m., los sábados a las 4:00 p. m. y 8:00 p. m., y los domingos a las 6:00 p. m.

Las entradas tienen un valor de ¢13.000 (más I.V.A. y cargos por servicio) y se pueden adquirir vía WhatsApp al 6360-9158, en la boletería física del teatro o en el sitio web www.espressivo.cr.