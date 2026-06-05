Reconocen al BN como el “Banco del Año 2026″

Lab de Ideas con apoyo de Banco Nacional — La Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE) —uno de los principales referentes del sistema financiero de América Latina y el Caribe— reconoció al Banco Nacional (BN) como el “Banco del Año 2026”.

El galardón destacó la solidez financiera, la trayectoria institucional y la capacidad de la entidad para generar impacto económico, social y ambiental en Costa Rica.

Por ello, y en el marco del especial de Medio Ambiente y Sostenibilidad publicado por EF el sábado 6 de junio, conversamos con Silvia Chaves, directora de Experiencia de Marca, Relaciones Corporativas y Sostenibilidad del BN, sobre las acciones que les valieron este premio:

“Este reconocimiento lo asumimos con la responsabilidad de la Junta Directiva y de la Gerencia General de seguir trabajando por el desarrollo de Costa Rica y de impulsar ese crecimiento que nos ha caracterizado durante más de un siglo”, afirmó Chaves.

ALIDE, uno de los principales referentes del sistema financiero de América Latina y el Caribe, reconoció al BN como el “Banco del Año 2026″. (BANCO NACIONAL/BANCO NACIONAL)

Inclusión financiera y sostenibilidad

La premiación se realizó durante la Sesión Premios ALIDE 2026. El jurado destacó el enfoque del BN en innovación, inclusión financiera y sostenibilidad, orientado al bienestar de las personas y al crecimiento del país.

Entre los hitos reconocidos figura que el BN es la única institución bancaria con presencia en todos los territorios indígenas del país; y también sobresalen sus programas dirigidos a la población adulta mayor, con servicios especializados para facilitar su incorporación a la banca digital.

“Somos el banco más grande de Costa Rica y esa grandeza se traduce en la confianza que podemos ofrecer a nuestros clientes: saben que, ante una emergencia, el banco tendrá la solidez para responder a tiempo como ocurrió durante la pandemia”, señaló Chaves. “Esa responsabilidad nos impulsa a evolucionar hacia una banca más humana y cercana, presente de costa a costa y de frontera a frontera”.

Conversamos con Silvia Chaves, directora de Experiencia de Marca, Relaciones Corporativas y Sostenibilidad del BN, sobre las acciones que les valieron este premio. (Esteban Bermudez/Esteban Bermúdez)

Otro ejemplo de este trabajo es el programa Transformando Comunidades que desde 2016 ha beneficiado a más de 38.000 personas mediante fondos no reembolsables, asistencia técnica y capacitación. Esta iniciativa busca generar empleo, fortalecer encadenamientos productivos y promover criterios ambientales, así como el respeto a los derechos humanos y la igualdad de género.

Asimismo, el jurado reconoció los programas de educación financiera del banco, como Libertad Financiera; y su apoyo a las pymes —que ya alcanzan un impacto a más de 145.000—, y entre los que destaca Evolución Pyme.

“Tenemos claro nuestro rol como una banca que transforma sueños en realidades. Para lograrlo, es fundamental enseñar y acompañar a nuestros clientes en el uso responsable de los productos y servicios financieros”, explicó Chaves. “Por eso, Libertad Financiera enseña a las personas a aprovechar mejor su dinero”.

El programa ya ha capacitado al 12% de la población nacional, gracias a la labor de los Embajadores de Educación Financiera que están disponibles para la ciudadanía en todas las oficinas del banco.

“En el caso de las pymes —agregó—, nos diferenciamos porque no solo ofrecemos crédito, sino también acompañamiento técnico. Nuestra filosofía de ‘emprender, crecer y liderar’ se traduce en programas que abordan temas como mercadeo, finanzas y contabilidad, clave en las etapas iniciales de estos negocios”.

En el ámbito social, el BN también impulsa iniciativas en conjunto con el MEP y la Fundación de Leonora Jiménez, orientadas a la prevención del bullying en centros educativos.

El jurado destacó el enfoque del BN en innovación, inclusión financiera y sostenibilidad, orientado al bienestar de las personas y al crecimiento del país. (Banco Nacional/Banco Nacional)

Prevención del cambio climático

En el eje ambiental, finalmente, el BN ha sido pionero con su programa Pura Verde, el cual desde hace año y medio acompaña a sectores productivos, agricultores y ganaderos en su adaptación a los efectos del cambio climático, como sequías e inundaciones.

“Sabemos que el cambio climático genera pérdidas económicas y afecta la producción. Ahí es donde el Banco Nacional ha entendido su rol para impulsar un cambio en la economía del país: contar con soluciones de financiamiento sostenible contribuye a construir una economía más resiliente”, concluyó Chaves.