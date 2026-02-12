Lab de Ideas

Redescubrir la capital y reforzar la cultura: este es el tour sobre ruedas que le muestra la otra cara de San José

La iniciativa, declarada de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura y Juventud, tiene el objetivo de mostrar San José bajo un lente lleno de belleza e historia costarricense

Por Jimena Rodríguez Zamora

VIP City Bus nació en 2014 con el propósito de aportar un mayor valor cultural a San José y ofrecer a los turistas del Gran Área Metropolitana una alternativa para conocer la ciudad, en un contexto en el que las principales opciones de esparcimiento se concentraban en las zonas costeras o rurales del país.








