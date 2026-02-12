Redescubrir la capital y reforzar la cultura: este es el tour sobre ruedas que le muestra la otra cara de San José

VIP City Bus nació en 2014 con el propósito de aportar un mayor valor cultural a San José y ofrecer a los turistas del Gran Área Metropolitana una alternativa para conocer la ciudad, en un contexto en el que las principales opciones de esparcimiento se concentraban en las zonas costeras o rurales del país.

La iniciativa ofrece a visitantes, tanto nacionales como extranjeros, un tour de cuatro horas por la capital, en el que se recorren puntos como el Museo Nacional y el Teatro Nacional, mientras se explora la historia y la identidad josefina.

El recorrido se realiza a bordo de un bus de dos pisos decorado con los colores blanco, azul y rojo, y adornado con imágenes del Estadio Nacional y símbolos nacionales como la carreta típica.

El VIP Bus recibe a sus visitantes con un espectáculo folclórico costarricense, la narración de un guía bilingüe (español e inglés) y cócteles de bienvenida preparados con frutas tradicionales, al estilo de los reconocidos turi-buses que recorren las grandes ciudades del mundo.

Lad de Ideas conversó con Bryan Rojas, fundador del VIP City Bus, quien explicó la historia y el funcionamiento del proyecto:

“La idea nació porque yo trabajaba en hotelería y cuando los turistas preguntaban por un tour por la ciudad siempre los enviábamos a la playa o a la montaña, pensando que San José no tenía mucho que ofrecer. Por eso quisimos crear una experiencia cultural que mostrara la ciudad desde una perspectiva diferente“, detalló.

Debido a esta vocación, el tour ya fue declarado de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura y Juventud costarricense.

Horarios y museos

VIP City Bus opera los 365 días del año en dos horarios: uno en la mañana, que incluye almuerzo y se realiza de 10:15 a. m. a 3:00 p. m., y otro en la tarde, que incluye cena y se lleva a cabo de 3:15 p. m. a 7:00 p. m.

La entrada incluye la visita y acceso al Museo de Arte Costarricense, al Museo del Oro, al Teatro Nacional, a la Catedral Metropolitana, al Museo Nacional, al Mercado Central y al Monumento Nacional, entre otros, de forma cien por ciento personalizada.

La salida de cada viaje se realiza en el Museo de Arte Costarricense, ubicado en la Plaza León Cortés, y es necesario reservar el espacio con un día de anticipación.

Para turistas nacionales el precio es de ₡25.000 colones, mientras que para extranjeros tiene un costo de $82 dólares pues a estos últimos se les brinda el servicio de transporte de regreso a sus hoteles.

VIP City Bus también cuenta con paquetes para giras educativas y corporativas.

Su paquete para empresas ofrece la disponibilidad de uno de los buses de dos pisos con capacidad para 60 personas, personalización del recorrido, flexibilidad en los horarios del tour y escogencia de las comidas.

Las giras educativas, por su parte, tienen paquetes para mínimo 40 estudiantes con un precio de ₡15.000 colones para cada uno, en un horario de 8 de la mañana a 12 mediodía.

Esta modalidad incluye transporte de regreso a la institución, pero no la alimentación, por lo que se le solicita a los estudiantes llevar su propia merienda.

Para reservar u obtener más información, VIP City Bus dispone del correo electrónico info.reservations@vipcitybus.com, del teléfono 2282-0240 y de su sitio web: vipcitybus.com.