“Revolucionaria”: esta es la oferta de Changan, Suzuki y JAC para Expomóvil 2026

Lab de Ideas con apoyo de Inchcape — Inchcape es uno de los mayores distribuidores automotrices del mundo. La compañía tiene presencia en más de 40 países, 28 de ellos en América.

En Costa Rica, representan a Suzuki —entre las líderes a nivel nacional en el segmento de pasajeros—, Changan —firma vanguardista que gana cada vez más terreno en el mercado— y JAC, con su amplia oferta de vehículos orientados al segmento comercial.

Las tres marcas tendrán lanzamientos y refuerzos durante Expomóvil 2026 —el esperado evento que empezó este 16 de abril y que se extenderá hasta el domingo 26— y por eso conversamos con su gerente automotriz, Camilo Hidalgo, quien explicó por qué la empresa ve esta edición como “revolucionaria”:

“Vamos con mucha fuerza con las tres marcas que representamos en el mercado nacional, con precios muy competitivos que llamarán fuertemente la atención del consumidor".

Las marcas Changan, Suzuki y JAC son distribuidas en Costa Rica por Inchcape, uno de los mayores distribuidores automotrices del mundo: esta es su oferta para Expomóvil 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Tecnología y crecimiento

Changan liderará buena parte de las novedades, comenzando por Avatr, su marca de lujo lanzada recientemente en Costa Rica, que llega con el modelo Avatr 11: un vehículo completamente eléctrico e inteligente, desarrollado en colaboración con CATL y Huawei.

La marca también presentará Deepal, una submarca 100% eléctrica que integra tecnología avanzada y el respaldo de Changan:

“Estas alianzas nos permiten incorporar sistemas avanzados de asistencia a la conducción, altos estándares de seguridad y conectividad de última generación. Por ejemplo, el Deepal S05 cuenta con certificación cinco estrellas en seguridad, y todo a precios muy competitivos, lo que representa un diferenciador importante”, explicó Hidalgo.

Changan también renovará su portafolio con la familia CS (CS15, CS35 y CS55), a la que se sumará el nuevo CS75.

Changan liderará buena parte de las novedades, comenzando por Avatr, su marca de lujo que llega con el modelo Avatr 11: un vehículo completamente eléctrico e inteligente, desarrollado en colaboración con CATL y Huawei. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los modelos de la marca incorporan tecnología REV: es decir, son vehículos híbridos enchufables impulsados por un motor de combustión compacto cuya función no es la de mover el vehículo, sino la de generar electricidad para alimentar la batería.

“Esto permite combinar lo mejor de ambos mundos: la experiencia de un vehículo eléctrico sin las limitaciones de autonomía”.

El modelo más compacto alcanza hasta 750 kilómetros de autonomía, mientras que el de mayor rango supera los 1.100.

Durante la segunda semana del evento, Inchcape presentará el primer Suzuki completamente eléctrico: el Suzuki e Vitara. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Por su parte, Suzuki lanzará el nuevo Suzuki Across, “un vehículo completamente renovado, muy bien equipado y adaptado a las necesidades del consumidor costarricense”, señaló el gerente.

Además, y durante la segunda semana del evento, la marca presentará su primer carro completamente eléctrico: el Suzuki e Vitara.

En el caso de JAC, Inchcape apostará por consolidar el crecimiento sostenido de los últimos años, período en el que la marca ha registrado un desempeño destacado:

“En 2025 JAC Camiones fue la tercera marca en el mercado de camiones en Costa Rica. Nuestra visión es mantener ese crecimiento y seguir consolidándonos en el segmento de vehículos comerciales”.

En el caso de JAC, Inchcape apostará por consolidar el crecimiento sostenido de los últimos años, período en el que la marca ha registrado un desempeño destacado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El gerente subrayó que Costa Rica es uno de los mercados más avanzados en la penetración de vehículos eléctricos en la región: al cierre de 2025, el 17% de los consumidores optaba por estos modelos.

“Con la llegada de tecnologías como REV, buscamos democratizar aún más la electrificación, atrayendo a consumidores que antes tenían dudas o limitaciones y con precios competitivos que nos permitan llegar a cada vez más usuarios”, concluyó.

Artículo realizado con el apoyo de Inchcape. ‘Lab de Ideas’ es una sección que destaca iniciativas de marcas y empresas en Costa Rica. El contenido editorial está diseñado para ser útil, y también hay espacio para mensajes comerciales curados, acompañados; diferentes.

Las marcas Changan, Suzuki y JAC son distribuidas en Costa Rica por Inchcape, uno de los mayores distribuidores automotrices del mundo: esta es su oferta para Expomóvil 2026.