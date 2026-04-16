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“Revolucionaria”: esta es la oferta de Changan, Suzuki y JAC para Expomóvil 2026

Las marcas Changan, Suzuki y JAC son distribuidas en Costa Rica por Inchcape, uno de los mayores distribuidores automotrices del mundo: esta es su oferta para Expomóvil 2026

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Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo de Inchcape — Inchcape es uno de los mayores distribuidores automotrices del mundo. La compañía tiene presencia en más de 40 países, 28 de ellos en América.








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Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

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