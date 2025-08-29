Lab de Ideas

Rosabal cumple 90 años: así se ha transformado y adaptado la empresa desde 1935

Conversamos con las líderes de la empresa, insigne en la provincia de Heredia, sobre la trayectoria y el futuro de Rosabal

Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo de Tienda Rosabal — Tienda Rosabal es un referente para cualquier herediano: de generación en generación, la marca se ha convertido en “casi una parte de la cédula ‘4′“, como lo mencionamos al conversar con sus líderes, Ana María Rosabal y Mariana González Rosabal, en el marco del 90 aniversario que la empresa celebra este mes de agosto.








RosabalNegocios
Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

