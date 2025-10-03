Lab de Ideas

Saint Clare: una formación humanista para ciudadanos del mundo

Inspirado en la filosofía franciscana y con un modelo educativo propio (el SIPEIN), la propuesta educativa del Saint Clare coloca al estudiante en el centro del proceso

EscucharEscuchar
Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo del Saint Clare — El Saint Clare está próximo a cumplir 70 años. Este centro enfoca su propuesta educativa en el humanismo y en los valores franciscanos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Sistema Educativo Saint ClareColegiosColegios privadosespecial colegios 2026
Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.