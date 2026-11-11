Santa llega a Portafolio Inmobiliario: esta es la agenda navideña de ocho proyectos de la desarrolladora

“La Ruta de Santa 2026” llegará a ocho proyectos de Portafolio Inmobiliario a partir de este fin de semana, con una agenda de actividades navideñas para niños y adultos.

Así lo anunció la desarrolladora durante una conferencia de prensa en la que presentó la programación que ofrecerán Lincoln Plaza, Terrazas Lindora, Aleste, Torre Universal, Plaza Tempo, Escazú Village, C3 Cariari Corporate Center y Avenida Escazú.

“Esta temporada es demasiado importante para nosotros porque es muy familiar”, dijo Ana Laura Rojas, directora de Asuntos Corporativos de Portafolio Inmobiliario.

La ejecutiva explicó que la propuesta contempla distintas experiencias y juegos para niños, como piscinas de pelotas, trenes navideños, ruedas de Chicago y carruseles; y que también habrá actividades gratuitas, entre ellas talleres navideños y fotografías con Santa, así como otras con costos simbólicos y por períodos determinados.

Conversamos con la Directora de Asuntos Corporativos de Portafolio Inmobiliario, Ana Laura Rojas, sobre la agenda navideña de la desarrolladora para este 2026.

Noviembre y diciembre

La agenda comenzará con la inauguración de la Navidad en Lincoln Plaza, el próximo sábado 14 de noviembre.

La programación incluye conciertos con repertorios navideños, espectáculos abiertos al público, espacios para fotografías con Santa, iluminación de árboles, talleres infantiles y otras experiencias. Tome nota:

Lincoln Plaza

14 de noviembre: inauguración navideña, de 1 a 7 p.m., con personajes, presentaciones artísticas, llegada de Santa, encendido del árbol y concierto navideño.

inauguración navideña, de 1 a 7 p.m., con personajes, presentaciones artísticas, llegada de Santa, encendido del árbol y concierto navideño. 21 de noviembre, 12 m.d.: inauguración de la Zona de Experiencias, con pasacalle navideño y apertura de la Piscina de Santa.

inauguración de la Zona de Experiencias, con pasacalle navideño y apertura de la Piscina de Santa. Noviembre y diciembre: fotografías con Santa, espacio para escribirle cartas, talleres infantiles, ferias navideñas y zonas de experiencias para toda la familia.

fotografías con Santa, espacio para escribirle cartas, talleres infantiles, ferias navideñas y zonas de experiencias para toda la familia. Diciembre: Caja Musical Visa Infinite y servicio de envoltura de regalos.

Caja Musical Visa Infinite y servicio de envoltura de regalos. Atracciones de pago: Piscina de Santa, con precios de entre ₡1.000 y ₡3.000, según el medio de pago.

Terrazas Lindora

21 de noviembre: inauguración navideña con experiencias infantiles, personajes navideños para fotografías, cuentacuentos y concierto con Julio Nájera durante la tarde. A partir de las 7 p.m. se presentará el espectáculo Medianoche en el Polo Norte . Además, de 3 a 5 p.m. habrá un taller para que los niños creen y decoren su propio peluche.

inauguración navideña con experiencias infantiles, personajes navideños para fotografías, cuentacuentos y concierto con Julio Nájera durante la tarde. A partir de las 7 p.m. se presentará el espectáculo . Además, de 3 a 5 p.m. habrá un taller para que los niños creen y decoren su propio peluche. 28 y 29 de noviembre; 5, 6, 12 y 13 de diciembre: experiencias infantiles Snow Ball Toss y Candy Cane Fishing.

Aleste

22 de noviembre: inauguración navideña con feria, atracciones y actividades familiares.

inauguración navideña con feria, atracciones y actividades familiares. Del 19 de noviembre al 20 de diciembre: carrusel y rueda de entretenimiento.

carrusel y rueda de entretenimiento. 13, 14 y 15 de noviembre y del 18 al 20 de diciembre: cine navideño Cotufas, a las 6 p.m.

cine navideño Cotufas, a las 6 p.m. 13 de diciembre, 4 p.m.: Xmas Music Fest , con las agrupaciones Son de Tiquizia y Los Planchangara.

, con las agrupaciones Son de Tiquizia y Los Planchangara. Noviembre y diciembre: ferias navideñas de emprendimientos, presentaciones musicales y actividades para niños, incluidos espacios de cuentos.

ferias navideñas de emprendimientos, presentaciones musicales y actividades para niños, incluidos espacios de cuentos. Del 23 al 27 de diciembre: feria M83 Navideña.

Torre Universal

25 de noviembre, 12 m.d.: inauguración navideña con música en vivo a cargo de Chillax, fotografías con Santa y el Grinch, obsequios personalizados y venta de productos navideños.

inauguración navideña con música en vivo a cargo de Chillax, fotografías con Santa y el Grinch, obsequios personalizados y venta de productos navideños. 10, 11, 12, 16, 17 y 18 de noviembre; y 1, 2, 3, 8, 9 y 10 de diciembre: ferias de emprendimientos con opciones de regalos y productos para la temporada.

Plaza Tempo

28 de noviembre, 7 p.m.: inauguración navideña con Santa, el Grinch, malabaristas, entrega de 100 esferas personalizadas y presentación musical de Vanessa González.

inauguración navideña con Santa, el Grinch, malabaristas, entrega de 100 esferas personalizadas y presentación musical de Vanessa González. 6 de diciembre, 1:30 p.m.: experiencia Charm Bar y presentación de Arlene Elizondo.

experiencia y presentación de Arlene Elizondo. 12 de diciembre, 7 p.m.: experiencia Cookie Shop y concierto con Pedro Campany.

experiencia y concierto con Pedro Campany. 13 de diciembre, 1:30 p.m.: taller de cerámica y presentación de Mau Madriz.

taller de cerámica y presentación de Mau Madriz. 19 de diciembre, 7 p.m.: experiencia Lienzo + Vino y concierto con Marta Fonseca.

experiencia y concierto con Marta Fonseca. 20 de diciembre, 1:30 p.m.: experiencia de elaboración de casitas de jengibre y presentación de Majo León.

Escazú Village

29 de noviembre: inauguración navideña con pintacaritas, obra de teatro, personajes temáticos, caricaturista, entrega de varitas luminosas y fotografías con Santa. De 6 a 7 p.m. habrá un espectáculo de Los Tenores que combinará música, danza y elementos circenses.

inauguración navideña con pintacaritas, obra de teatro, personajes temáticos, caricaturista, entrega de varitas luminosas y fotografías con Santa. De 6 a 7 p.m. habrá un espectáculo de Los Tenores que combinará música, danza y elementos circenses. 3, 6, 10, 13, 17 y 20 de diciembre: servicio de envoltura de regalos.

C3 Cariari Corporate Center

3 de diciembre: inauguración navideña a partir de las 2 p.m.

inauguración navideña a partir de las 2 p.m. 10 de diciembre, 5 p.m.: taller de fiambres.

taller de fiambres. 17 de diciembre, 5 p.m.: taller de cócteles.

Avenida Escazú

5 de diciembre: inauguración navideña.

inauguración navideña. Del 3 al 6, del 10 al 13 y del 17 al 20 de diciembre: servicio gratuito de envoltura de regalos, de 2 a 6 p.m.

servicio gratuito de envoltura de regalos, de 2 a 6 p.m. Entre las atracciones para niños y adultos destacan un carrusel navideño, la experiencia recreativa Ride & Smile y el tren navideño The Holiday Train.

“La Ruta de Santa 2026” llegará a ocho de los proyectos de Portafolio Inmobiliario a partir del 14 de noviembre.

Trineo solidario

Portafolio Inmobiliario también desarrollará la campaña “Trineo Solidario”, que recolectará juguetes nuevos para niños de entre 0 y 12 años vinculados al programa Sifais, en La Carpio, y a la fundación Lifting Hands, en Los Anonos.

Rojas explicó que las personas podrán acercarse a los puntos habilitados en los centros comerciales para entregar sus donaciones. En estos espacios habrá un Trineo Solidario disponible para recibir los regalos.

La iniciativa también contempla la recolección de juguetes directamente en las comunidades:

“A través de nuestras redes sociales, las personas podrán inscribirse en un formulario e incluir su información para que el Trineo Solidario pueda llegar hasta sus casas y puedan donar estos regalos en familia”, detalló Rojas.

Entre los obsequios que se pueden donar están pelotas, muñecas, carritos y juegos de mesa o didácticos. No se recibirán juguetes bélicos ni objetos punzocortantes. Además, los regalos deberán entregarse sin envolver.

Quienes deseen conocer más detalles sobre la programación pueden consultar las redes sociales de los diferentes proyectos.