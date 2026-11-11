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Santa llega a Portafolio Inmobiliario: esta es la agenda navideña de ocho proyectos de la desarrolladora

Portafolio Inmobiliario también trabajará la campaña “Trineo Solidario”, que recolectará juguetes nuevos para menores de 0 a 12 años, vinculados al programa Sifais, en La Carpio, y a la fundación Lifting Hands, en Los Anonos

Por Andrea Mora Zamora

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“La Ruta de Santa 2026” llegará a ocho proyectos de Portafolio Inmobiliario a partir de este fin de semana, con una agenda de actividades navideñas para niños y adultos.








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Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.