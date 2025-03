Seis eventos, salud, cultura y audiencias especializadas: TEDx Pura Vida anuncia su programación para 2025

La programación de TEDx Pura Vida para 2025 iniciará este miércoles 12 de marzo.

Así lo confirmó a El Financiero Roberto Sasso, el organizador de estos eventos que llevan más de 15 años exponiendo las “ideas que vale la pena compartir” en nuestro país.

“Para este año tenemos planeados seis eventos, empezando este 12 de marzo. Empezaremos y cerraremos con dos TEDx nuevos con temas que no hemos abordado hasta ahora”, dijo.

Estas dos novedades serán TEDx Salud y TEDx Arte y Cultura, dos temáticas que, según Sasso, “son buenas ideas y las ideas siempre son bienvenidas aquí”:

“Nosotros difundimos ideas valiosas y me pareció que la de hacer un TEDx Salud era muy buena. Lo mismo sucedió cuando me llamó Guillermo Madriz, el director del Teatro Nacional, y me propuso hacer un TEDx dedicado al arte y la cultura, así que incluimos esos eventos en la agenda de este año”, indicó el organizador.

TEDx Pura Vida anunció su programación para 2025: conversamos con Roberto Sasso sobre las novedades de la agenda para este año. (Rafael Pacheco Granados)

La programación 2025 será la siguiente:

TEDx Salud :

El primeros de los TEDx Pura Vida 2025 será presentado por la doctora y exdirectora del Hospital de Niños, Olga Arguedas. En él participarán expositores como el médico y científico de datos, Juan Barrios; la química Valeria Edelsztein; y la docente e investigadora Jetty Raventós, entre otros.

El encuentro se realizará el próximo 12 de marzo en el Auditorio del Colegio de Médicos.

TEDx Financiero :

El TEDx Financiero será el 3 de abril en el Teatro Eugene O’Neil y contará con la participación de Javier Sancho como presentador; de la presidenta de Conassif, Yin Leng Hong; de la presidente ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez; y del economista Alonso Alfaro, entre otros expositores.

TEDx Educación :

Este evento también se realizará en el Teatro Eugene O’Neil el jueves 15 de mayo, con expositores como el emprendedor y activista Luis Javier Castro; la educadora Gabriela Monge —quien lidera el Club Rhizophora en el Liceo de Abangares— y el politólogo Gustavo Machado.

TEDx Niñez :

Por su parte, el 12 de junio se realizará el TEDx Niñez en el Auditorio Nacional.

En este evento, y como cada año, los expositores serán personas menores de edad cuyas edades rondan entre los 7 y 13 años.

TEDx Pura Vida :

Así, el 7 de agosto llegaremos a la décimosexta edición del TEDx Pura Vida, el encuentro más grande de la agenda 2025.

Este evento se realizará en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños, con una agenda que se extenderá desde las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche.

TEDx Cultura :

Por último, y para cerrar con la otra novedad de 2025, el TEDx Arte y Cultura se celebrará el domingo 12 de octubre en el Teatro Nacional.

Los expositores de estos tres últimos espacios aún no están confirmados pero lo estarán en las próximas semanas, por medio de la página web de TEDx Pura Vida.

La audiencia correcta

Una de las principales novedades de este año es que la audiencia será escogida por invitación y ya no a partir de la venta de entradas simples, como en pasadas ediciones.

Según Sasso, “el objetivo de esa innovación es garantizar una audiencia más comprometida con el tema y que pueda no solo escuchar, sino también conversar y aportar”:

“Antes nosotros lo que hacíamos era mercadear y vender las membresías que te dan acceso a los eventos. Ahora lo que estamos pensando es que es más importante curar a la audiencia, asegurarnos de que en ella se encuentre la gente correcta y unirla en un mismo lugar. Esta es gente que no solo quiere oír ideas, sino que también está dispuesta a participar de la conversación, a compartir, a conversar y a discrepar, si es el caso. Eso es lo que hacen las ideas valiosas y eso es lo que hará tan valiosas a las ediciones de este año”.

Así, los accesos a los eventos se manejarán con membresías anuales —que siguen disponibles para asistir a todos los TEDx y que en este momento tienen un 30% de descuento— y mediante invitaciones personalizadas para empresarios, líderes nacionales y profesionales, relacionados a cada una de las temáticas.

Sasso agregó que el público puede nominarse para ser invitado y que para ello “solo tiene que escribir un texto que nos convenza que es una persona que debería estar ahí y le abriremos el espacio”.

La nominación personal está disponible en la página web de TEDx Pura Vida y allí los interesados encontrarán más información sobre cada espacio.