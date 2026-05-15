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Sinfónico en gran formato: Epical llega a Costa Rica con un espectáculo que combina música y tecnología

Epical introduce al país un formato escénico que combina música y tecnología inmersiva: aquí los detalles de su presentación

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Por Andrea Mora Zamora

Epical, el espectáculo sinfónico de gran formato que fusiona música en vivo, tecnología audiovisual y una narrativa de mundos fantásticos, llegará a Costa Rica este mes de mayo con su primera presentación en Latinoamérica.








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Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

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