Sinfónico en gran formato: Epical llega a Costa Rica con un espectáculo que combina música y tecnología

Epical, el espectáculo sinfónico de gran formato que fusiona música en vivo, tecnología audiovisual y una narrativa de mundos fantásticos, llegará a Costa Rica este mes de mayo con su primera presentación en Latinoamérica.

El show, que ya ha conquistado escenarios en Europa, se define como “mucho más que un concierto”:

“Es una experiencia inmersiva en la que una orquesta y un coro en escena se sincronizan con un despliegue tecnológico de primer nivel: pantallas de gran formato, efectos especiales y una narrativa que transporta al espectador a universos fantásticos”, indicó la organización del evento, que describe la producción como “una de las apuestas escénicas más ambiciosas de los últimos años”.

El espectáculo conecta con mundos imaginarios a través de un repertorio que mezcla música sinfónica, rock y sonidos contemporáneos.

Dos presentaciones, un mismo día

El debut de Epical en el país será el próximo sábado 23 de mayo en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños.

La producción ofrecerá dos funciones ese día: una a las 4 de la tarde y las 7:30 de la noche.

“Epical nace con la intención de emocionar y sorprender al público a través de todos los sentidos. No queríamos hacer un concierto tradicional, sino crear una experiencia que conecte con las personas, que las haga sentir parte de una historia y que las transporte a otros mundos mediante la música y la tecnología”, afirmó Andrés Gómez, director de la Escuela Superior de Música de Costa Rica.

Epical introduce al país un formato escénico que combina música y tecnología inmersiva: aquí los detalles de su presentación. (Cortesía/La Nación)

Costa Rica abrirá la gira latinoamericana

La elección de Costa Rica como punto de partida de la gira latinoamericana responde, según la producción, a la relevancia del país como una plaza cultural activa y con un público abierto a propuestas artísticas innovadoras.

La puesta en escena contará además con la participación de artistas y profesionales costarricenses que se integrarán a esta producción internacional en áreas como audio, video, efectos especiales, dirección musical, producción ejecutiva y dirección de marca. El equipo ha trabajado durante diez meses en el desarrollo del espectáculo.

“Más allá de su valor artístico, Epical marca un hito en la oferta cultural del país al introducir un formato escénico que combina música académica y tecnología inmersiva en una escala pocas veces vista en la región”, concluyó la producción.

Las entradas para este show se pueden comprar en specialticket.net.