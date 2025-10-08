Superiore inaugura el primer showroom de electrodomésticos empotrables en Costa Rica

Lab de Ideas con apoyo de DRIJA y Superiore — Superiore, el primer showroom especializado en electrodomésticos empotrables de Costa Rica, abrió sus puertas en setiembre y promete ser un espacio pensado para que las personas puedan experimentar de primera mano cómo el diseño, la innovación y la funcionalidad se integran en la cocina moderna.

El espacio ofrece exclusivamente productos de la marca panameña DRIJA la cual tiene presencia en más de 14 países y es reconocida por su calidad, durabilidad y diseño europeo.

La sala está ubicada en el Centro Comercial Plaza Anonos, en Escazú, en el local #10. En el lugar, a diferencia de las tiendas retail tradicionales, los visitantes pueden ver los productos ya instalados y en funcionamiento en ambientes que simulan un hogar real, lo que permite visualizar cómo lucirían en sus propias cocinas.

DRIJA, con diez años de presencia en tiendas nacionales, marca su crecimiento internacional con este showroom de la mano de la distribuidora Superiore. (Jose Cordero/José Cordero)

Para DRIJA y Superiore esta apertura representa un cambio en el modelo de venta de este tipo de productos en el país:

“Este espacio no solo exhibe productos, sino que invita a vivir la experiencia de lo que significa tener una cocina DRIJA: diseño europeo, eficiencia y tecnología pensada para los hogares modernos”, afirmó Ángel Dreikha, director de la marca.

Su gerente de marketing, Aleyris Acosta, agregó en una entrevista con El Financiero que “esta es una experiencia de cocina que busca que, más que una sala de ventas, los clientes accedan a una vivencia interactiva y, sobre todo, exclusiva con los productos”.

Toda una experiencia

El showroom exhibe electrodomésticos empotrables como extractores, cocinas, hornos, microondas, refrigeradoras, viñeras y licuadoras, entre otros, con acabados premium, componentes europeos y detalles italianos, “a un buen precio”, indicó la marca.

Acosta explicó que, a diferencia de las tiendas retail tradicionales, este espacio busca que los clientes puedan visualizar cómo se vería un lineal completo en su propia cocina:

“Vendemos empotrables y no somos como otras marcas que solo exhiben la caja o los artículos. Nuestros productos tienen estructuras metálicas que a simple vista no se aprecian, pero que, al estar empotrados en un mueble, lucen premium y elegantes. Aquí el cliente podrá visualizar cómo se vería el producto en su cocina y soñar con ella”.

Tabata Valencia, gerente de marketing de Superiore, añadió que las demostraciones que ofrecerán marcarán un antes y un después en el mercado local:

“Vamos a tener actividades que iremos anunciando en nuestras redes sociales para invitar al público a visitarnos. Tendremos chefs y demostraciones para que la gente pueda ver cómo funcionan los productos y así decidir cuales productos se adaptan mejor a sus necesidades”.

El espacio tendrá eventos especiales y abiertos al público, con chefs y demostraciones en vivo. (Jose Cordero/José Cordero)

Estos eventos se realizarán con frecuencia y tendrán como objetivo convertir al showroom en un punto de encuentro para las familias que deseen remodelar sus espacios.

“Hemos visto cómo este modelo de negocio ha tenido éxito en países como República Dominicana y por eso traemos la idea también a Costa Rica”, destacó Acosta.

El showroom de DRIJA Costa Rica estará abierto de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Los eventos de demostración se anunciarán en la cuenta oficial de Instagram de Superiore.

Además, los interesados pueden consultar el catálogo de productos y realizar compras en línea a través del sitio web de Superiore.

