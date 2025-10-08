Lab de Ideas

Superiore inaugura el primer showroom de electrodomésticos empotrables en Costa Rica

En el lugar se exhibirá y venderá exclusivamente la marca DRIJA, la cual cuenta con más de diez años de presencia en tiendas nacionales

Por Andrea Mora Zamora y Jimena Rodríguez Zamora

Lab de Ideas con apoyo de DRIJA y Superiore — Superiore, el primer showroom especializado en electrodomésticos empotrables de Costa Rica, abrió sus puertas en setiembre y promete ser un espacio pensado para que las personas puedan experimentar de primera mano cómo el diseño, la innovación y la funcionalidad se integran en la cocina moderna.








