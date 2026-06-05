Lab de Ideas con apoyo de Terraquintas — Son múltiples los atractivos turísticos que ofrece el cantón guanacasteco de Bagaces: aquí los petroglifos y el arte rupestre conviven con miradores naturales, cataratas, aguas termales y las fumarolas del volcán Miravalles, todo rodeado de bosques perfectos para la exploración.

La zona también destaca por su oferta para quienes buscan experiencias culturales y gastronómicas y ese conjunto de atractivos es el que busca potenciar Bagaway Adventures & Tours, la nueva agencia de turismo local que apuesta por atraer tanto a visitantes nacionales como internacionales hacia estos destinos aún poco visibilizados de Guanacaste.

Termales, cataratas, arte rupreste y cultura: Bagaway Adventures & Tours acercará a los turistas a la cara poco conocida de Guanacaste

BagaWay surge de la mano de la desarrolladora Terraquintas y de su CEO, Donny Pichardo, en alianza con el gestor turístico y desarrollador de proyectos de turismo comunal, Diego Vega.

El objetivo, según explicaron, es consolidar un modelo en el que el desarrollo inmobiliario impulsado por la empresa se articule con el potencial turístico de la zona, generando un impacto positivo en la comunidad.

“Con estos negocios Terraquintas impulsa el desarrollo económico y la generación de empleo en Bagaces”, afirmó Pichardo en entrevista con Lab de Ideas. “Impulsamos el crecimiento desde nuestra industria inmobiliaria y, al integrarlo con el turismo, creamos un valor adicional que beneficia no solo a la empresa, sino también a la comunidad y al ecosistema”.

BagaWay surge de la mano de la desarrolladora Terraquintas y de su CEO, Donny Pichardo, en alianza con el gestor turístico y desarrollador de proyectos de turismo comunal, Diego Vega.

Vega, por su parte, señaló que esta alianza responde al interés de posicionar a Bagaces como destino turístico: “Este proyecto nace del sueño de visibilizar los grandes atractivos de la zona, que aún no han logrado consolidarse en el mapa turístico”.

“Nos aliamos con la visión empresarial de Terraquintas para generar encadenamientos que acerquen las montañas, las aguas termales y la sólida identidad cultural y gastronómica del cantón a un público más amplio”, agregó.

BagaWay ya se encuentra en operación. Las personas interesadas pueden conocer más sobre su oferta pueden hacerlo a través de su sitio web, bagaway.cr, así como en plataformas como TripAdvisor y Viator, y en sus redes sociales.

Apoyo a la niñez: Alianza con Aldeas Infantiles SOS

En la misma jornada, Terraquintas anunció la formalización de una alianza con Aldeas Infantiles SOS que contribuirá a la labor de cuido y acompañamiento que la organización brinda a niños, niñas y familias en condición de vulnerabilidad en el país.

Como parte del acuerdo, la desarrolladora destinará un porcentaje de sus ingresos para apoyar programas enfocados en la atención y el acompañamiento en salud mental de los menores atendidos por la organización.

“A menudo se piensa que el apoyo debe darse solo ante emergencias o situaciones puntuales, pero con esta alianza buscamos hacerlo de forma constante y sostenida”, explicó Pichardo. “La salud mental requiere atención prioritaria, especialmente cuando se trata de la niñez. Este compromiso permitirá un trabajo continuo en esa dirección”.

Apoyo a la niñez: Alianza con Aldeas Infantiles SOS

Para Shirley Solano, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS, la alianza representa un paso relevante en términos de responsabilidad social: “Este tipo de iniciativas fortalece la empatía y el compromiso de la comunidad con los niños, niñas y adolescentes”.

“Gracias a este respaldo podremos reforzar la atención especializada en salud mental que brindamos. Muchos de los menores requieren intervenciones desde la psicología, la psiquiatría y otras disciplinas sociales, lo que implica costos elevados. El apoyo de empresas como Terraquintas nos permite ampliar esa cobertura”, indicó.

Terraquintas anunció la formalización de una alianza con Aldeas Infantiles SOS que contribuirá a la labor de cuido y acompañamiento que la organización brinda a niños, niñas y familias en condición de vulnerabilidad en el país.

Terraquintas es una desarrolladora inmobiliaria con más de 22 años de experiencia en Guanacaste. Entre sus proyectos destacan Corteza Real, en Llanos de Cortés; Hacienda Syllvara, en San Bernardo de Bagaces; y Vista Real Hills, en Colorado de Abangares, con vistas hacia el golfo de Nicoya.

Estos proyectos se ubican en zonas cercanas a importantes atractivos turísticos como volcanes, playas, cataratas y ríos y para más información sobre ellos, los interesados pueden consultar los canales oficiales de la empresa.

Artículo realizado con el apoyo de Terraquintas. ‘Lab de Ideas’ es una sección que destaca iniciativas de marcas y empresas en Costa Rica. El contenido editorial está diseñado para ser útil, y también hay espacio para mensajes comerciales curados, acompañados; diferentes.