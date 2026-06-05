Lab de Ideas

Termales, cataratas, arte rupreste y cultura: Bagaway Adventures & Tours acercará a los turistas a la cara poco conocida de Guanacaste

Bagaces fortalece su posicionamiento turístico con una nueva agencia local que apuesta por visibilizar la riqueza natural, cultural y gastronómica del cantón

EscucharEscuchar
Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo de Terraquintas — Son múltiples los atractivos turísticos que ofrece el cantón guanacasteco de Bagaces: aquí los petroglifos y el arte rupestre conviven con miradores naturales, cataratas, aguas termales y las fumarolas del volcán Miravalles, todo rodeado de bosques perfectos para la exploración.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Terra Quintas
Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.