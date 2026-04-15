Lab de Ideas

Terra Quintas: Este es el negocio que celebra 22 años dinamizando la economía guanacasteca

“Guanacaste es mucho más que Santa Cruz y Nicoya”: conversamos con el CEO de Terra Quintas, Donny Pichardo, sobre el auge inmobiliario de zonas como Abangares y Bagaces

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Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo de Terra Quintas — Terra Quintas celebró este mes de abril 22 años de operación, con un modelo de negocio que ha acercado al público nacional a Guanacaste y ha abierto las fronteras económicas de la provincia.








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Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

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