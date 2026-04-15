Lab de Ideas con apoyo de Terra Quintas — Terra Quintas celebró este mes de abril 22 años de operación, con un modelo de negocio que ha acercado al público nacional a Guanacaste y ha abierto las fronteras económicas de la provincia.

“Guanacaste es mucho más que Santa Cruz y Nicoya”, afirmó su CEO, Donny Pichardo, al referirse a la labor que ha realizado esta compañía que comercializa terrenos en cantones como Bagaces y Abangares, con precios desde los $36.000 para lotes de mil metros cuadrados.

Este es un monto poco visto en la provincia y consolidarlo ha sido, justamente, el motor de la empresa:

“Nosotros compramos e invertimos donde nadie lo hace”, explicó Pichardo a EF. “Esa apuesta, que cualquiera podría considerar riesgosa, es la que a nosotros nos permite adquirir terrenos a precios diferenciados que luego se trasladan al cliente final”.

Terra Quintas: Este es el negocio que celebra 22 años dinamizando la economía guanacasteca

22 años, más de 15 proyectos

En sus 22 años de operación, Terra Quintas ha desarrollado más de 15 proyectos, de los cuales tres continúan en el proceso de comercialización de sus lotes.

Estos son Hacienda Corteza Real y Hacienda Silvara, en Bagaces —este último con opciones desde los ₡9 millones en adelante— y Vista Real Hills, en Colorado de Abangares, un proyecto de lujo que ofrece vistas al golfo de Nicoya y que está dirigido a inversores extranjeros.

“Nuestros terrenos se ubican a la par de atractivos turísticos importantísimos como las cataratas de Llanos de Cortés y a una hora y media de la playa; eso los convierte en zonas de alta plusvalía. Además, estamos a 15 minutos del centro y todo lo que se necesita para el día a día”, dijo Pichardo.

“Guanacaste es mucho más que Santa Cruz y Nicoya”: conversamos con el CEO de Terra Quintas, Donny Pichardo, sobre el auge inmobiliario de zonas como Abangares y Bagaces. (JOHN DURAN/John Durán)

Terra Quintas es el negocio familiar de la familia Pichardo, que comenzó con un restaurante hace más de 20 años. (JOHN DURAN/John Durán)

Inicio familiar y restaurantero

Terra Quintas es el negocio familiar de la familia Pichardo Arce, el cual comenzó con un restaurante hace más de 20 años sobre la carretera Interamericana y, posteriormente, en el centro de Bagaces.

Desde ahí fue que Donny empezó a incursionar en la construcción y en el ámbito inmobiliario, pues —cuenta— “empezó a llegar gente a preguntar si vendíamos propiedades y de esa forma se cuajó el primer negocio de esta empresa, que hoy genera ingresos para decenas de familias de la zona”.

Ese sentido de hogar se ha plasmado en el día a día de la compañía: así lo afirmó la clienta Tatiana Elizondo, al destacar el acompañamiento durante el proceso de compra y el impulso a Bagaces que han sentido desde el inicio:

“Don Donny y Felipe, su hermano, nos acompañaron durante todo el proceso y algo muy valioso que destacamos es que ellos siempre recomiendan a personas de la zona. Realmente les interesa que Bagaces crezca y que los trabajos en los terrenos queden en manos de gente local, sin intermediación. Eso fue lo que a mí me convenció: sentir que son personas con las que uno puede hacer negocios con confianza”.

En sus 22 años de operación, Terra Quintas ha desarrollado más de 15 proyectos, de los cuales tres continúan en proceso de comercialización. (Terraquintas/Terraquintas)

“Nuestros terrenos se ubican a la par de atractivos turísticos importantísimos como las cataratas de Llanos de Cortés y a una hora y media de la playa; eso los convierte en zonas de alta plusvalía", dijo Pichardo. (Terraquintas/Terraquintas)

“Para Bagaces esto es muy importante”, dijo el vicealcalde de Bagaces, Diego Vega, quien estuvo presente en el evento de aniversario de Terra Quintas.

Para Vega, Guanacaste se asocia tradicionalmente con la playa, pero “es mucho más que eso”:

“Tenemos montañas, biodiversidad, microclimas y una gran riqueza cultural que crece con este tipo de proyectos que diversifican nuestra oferta económica, históricamente centrada en la agricultura y la ganadería, y a la que ahora se suma el desarrollo inmobiliario y turístico para abrir oportunidades de inversión y de empleo”.

El jerarca también resaltó cómo estos proyectos no solo atraen inversión extranjera, “que es lo que muchos suelen pensar cuando se habla de Guanacaste”, sino también a nacionales que “se están acercando cada vez más a la zona”, como es el caso de Elizondo, quien encontró en Bagaces “una combinación perfecta”:

“Si uno quiere playa, la tiene relativamente cerca; pero al mismo tiempo, Bagaces centro conserva ese aire de pueblo, con una comunidad muy activa. Nuestro proyecto está a unos 20 minutos, lo que nos da privacidad pero sin perder el acceso a servicios y, si queremos ir a la playa, estamos a una o dos horas en carro. Esa combinación nos encantó”.

A San Carlos

Los proyectos de Terra Quintas cumplen con los requisitos legales correspondientes y, además, tienen un tinte ambiental y de apoyo a la comunidad.

“La empresa tiene como pilar cuidar la naturaleza y, además, trabajamos con cada comunidad para que los proyectos sean aceptados por los pueblos en que operamos”, explicó Pichardo.

Tatiana Elizondo, clienta de Terra Quintas, destacó el acompañamiento durante el proceso de compra y el impulso a Bagaces con el que trabaja la empresa. (JOHN DURAN/John Durán)

Eso es lo que replicarán ahora en San Carlos, donde Terra Quintas desarrollará un nuevo proyecto que esperan tener en venta en unos tres meses, aproximadamente:

“San Carlos es impresionante y por eso decidimos comprar una propiedad en la zona, la cual se está desarrollando en este momento bajo el mismo espíritu de Terra Quintas. Hoy lo anunciamos en el marco de la celebración de nuestros 22 años”, concluyó el CEO.

Artículo realizado con el apoyo de Terra Quintas. ‘Lab de Ideas’ es una sección que destaca iniciativas de marcas y empresas en Costa Rica. El contenido editorial está diseñado para ser útil, y también hay espacio para mensajes comerciales curados, acompañados; diferentes.