Trece modelos en 25 versiones, cinco años de garantía y bonos de hasta $10 mil: Así es como llega Chevrolet a Expomóvil 2026

Lab de Ideas con apoyo de Chevrolet Grupo Q— El lanzamiento de la Captiva PHEV 2026 —la primera SUV híbrida enchufable de Chevrolet—, la exhibición de trece modelos, opciones de financiamiento con bonos de hasta $10.000 y un showcase gratuito con los panameños de Los Rabanes, son parte de los atractivos con los que Chevrolet Grupo Q llega a Expomóvil 2026.

Según explicó Asly Anchía, gerente de mercadeo regional de la marca en entrevista con EF, este evento es clave para Chevrolet debido a la relevancia del mercado costarricense, “en el que hemos venido creciendo sostenidamente”.

“Eso se refleja en nuestra participación de mercado, que es mayor a la del año pasado. Nos hemos mantenido sólidos y contamos con un portafolio muy completo, capaz de ofrecer un vehículo para cada tipo de cliente, según su presupuesto y necesidades familiares”, agregó.

La agenda de la marca incluirá el lanzamiento en el país de la SUV Captiva Híbrida y un concierto gratuito con Los Rabanes el domingo 19 de abril. (Rafael Pacheco/Expomóvil)

Protagonista: Captiva PHEV 2026

La protagonista de esta presentación es la Captiva PHEV 2026, una SUV híbrida enchufable que combina un motor de gasolina de 1,5 litros con uno eléctrico alimentado por una batería de carga rápida, capaz de ofrecer más de 1.000 kilómetros de autonomía combinada, según la marca.

“El nuevo Captiva PHEV es nuestro primer vehículo híbrido”, explicó Anchía.

En materia de seguridad, el modelo incorpora seis bolsas de aire, frenos ABS, control crucero adaptativo, alerta de colisión con frenado automático y asistente de carril, además de sensores de parqueo, asistente en pendientes y luces LED con sistema IntelliBeam. En el interior, ofrece un panel digital de 8,8 pulgadas y conectividad con Android Auto y Apple CarPlay.

“El nuevo Captiva PHEV es nuestro primer vehículo híbrido”, explicó Anchía. (Rafael Pacheco/Chevrolet Expomóvil)

A este vehículo lo acompañarán en el stand tres de las SUV más destacadas de Chevrolet para esta feria: Groove, Tracker y el eléctrico Spark EUV.

“Venimos fuerte con un precio especial para el Chevrolet Spark EUV, que es nuestro vehículo 100% eléctrico, con un precio de $22.900; y tenemos el Chevrolet Groove, que lanzamos hace aproximadamente mes y medio: un vehículo que ha gustado muchísimo y que llega completamente renovado, con motor 1.5 turbo, más espacio y mayor potencia”, detalló Anchía.

La exhibición se complementa con modelos clásicos de la marca como el Aveo Hatchback, la Captiva a combustión, el Trax, el Trailblazer, el Traverse, el Tahoe, el Colorado, el Silverado y el N400 Cargo.

Además, Chevrolet tendrá opciones especiales bajo pedido para modelos como el Corvette Z51 y el Suburban, todos con el respaldo de General Motors.

Financiamiento y stand interactivo

Entre las condiciones de la marca en la feria destacan opciones de financiamiento con bonos de hasta $10.000 en modelos seleccionados y planes con cero prima o primas desde los $100. Además, Chevrolet ofrecerá beneficios como accesorios incluidos y hasta cinco años de garantía.

Credi Q también tendrá condiciones especiales vigentes hasta el próximo 30 de abril, entre las que destacan:

Una tasa fija de 7,95% por 24 meses y de 11,95% para el resto del periodo (medida que aplica para créditos en dólares y en colones). Seis meses de seguros gratis. Leasing desde 0% de prima. Crédito prendario desde 15% de prima.

La oferta también incluye alianzas con Credi Q, BCR, BAC y AutoPits.

Como parte de la experiencia en el stand, Chevrolet organizará actividades para toda la familia que incluyen la presencia de héroes de Transformers, zanqueros y la entrega de “Crevroletas” para los niños, así como una zona VIP para clientes que reserven su vehículo.

El domingo 19 de abril, después del showcase de Los Rabanes (que iniciará a las 4 de la tarde), los asistentes también podrán disfrutar en el stand de la transmisión del clásico de fútbol nacional.

Expomóvil 2026 se extenderá desde este jueves 16 de abril y hasta el próximo domingo 26, en el Centro de Eventos Pedregal. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Artículo realizado con el apoyo de Chrevrolet Grupo Q. ‘Lab de Ideas’ es una sección que destaca iniciativas de marcas y empresas en Costa Rica. El contenido editorial está diseñado para ser útil, y también hay espacio para mensajes comerciales curados, acompañados; diferentes.