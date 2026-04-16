Lab de Ideas

Trece modelos en 25 versiones, cinco años de garantía y bonos de hasta $10 mil: Así es como llega Chevrolet a Expomóvil 2026

La agenda de la marca incluirá el lanzamiento en el país de la SUV Captiva Híbrida y un concierto gratuito con Los Rabanes el domingo 19 de abril

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Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo de Chevrolet Grupo Q— El lanzamiento de la Captiva PHEV 2026 —la primera SUV híbrida enchufable de Chevrolet—, la exhibición de trece modelos, opciones de financiamiento con bonos de hasta $10.000 y un showcase gratuito con los panameños de Los Rabanes, son parte de los atractivos con los que Chevrolet Grupo Q llega a Expomóvil 2026.








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Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

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