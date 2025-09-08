Lab de Ideas

Tres mil animales silvestres son rescatados al año en el ‘Rescate Wildlife Rescue Center’: empresas se unen a apoyar su labor

El ‘Rescate Wildlife Rescue Center’ (antes ZooAve) recibe a miles de animales al año a los que atiende en el único hospital de fauna silvestre del país

Por Andrea Mora Zamora

¿Recuerda a los capibaras que el Rescate Wildlife Rescue Center rescató en mayo pasado? Estos son solo una pequeña muestra de lo que esta organización logra año con año, al salvar miles de especies silvestres de todo el país.








Rescate Wildlife Rescue CenterZooAve
Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

