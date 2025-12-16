Un banco sostenible: estas son las acciones que ha tomado el BN para garantizarse la etiqueta de sostenibilidad

Lab de Ideas con apoyo de Banco Nacional — La sostenibilidad es un enfoque empresarial que gana cada vez más fuerza en el mundo y en Costa Rica. Su objetivo es equilibrar la rentabilidad económica con la responsabilidad ambiental y social, de manera que las empresas generen valor a largo plazo sin comprometer los recursos disponibles.

Este propósito se materializa mediante procesos de mejora continua, innovación para adoptar nuevas tecnologías o metodologías que amplíen el impacto positivo y la incorporación de criterios ambientales y sociales en la estrategia de negocio. No se trata solo de cumplir requisitos, sino de convertirlos en una ventaja competitiva.

“Un banco verdaderamente sostenible no solo habla de impacto, lo demuestra con hechos”, dijo Silvia Chaves, directora de Experiencia de Marca y Relaciones Corporativas del Banco Nacional (BN), al referirse al trabajo que su institución ha realizado durante las últimas dos décadas para que hoy puedan definirse como tales.

Lab de Ideas le consultó a la entidad cuáles han sido los pilares de su estrategia de sostenibilidad y cómo se han traducido estos en acciones concretas. Aquí un resumen:

20 años

La sostenibilidad forma parte de la estrategia del BN desde hace 20 años, y desde 2021 está integrada a su marco “Banco Humano, Cercano y Sostenible”.

En ese sentido y con el objetivo de que el impacto no sea exclusivo para las grandes empresas sino que abra un camino viable a pequeñas organizaciones, la institución comenzó en 2007 con sus Proyectos Productivos Comunales, orientados a impulsar el desarrollo local a través de las Pymes. A la fecha, esta iniciativa ha canalizado más de ¢2.000 millones, según los datos del banco.

Tres años después nació Banca Mujer (hoy BN Mujer), un programa dedicado a promover el crecimiento de mujeres empresarias y reducir brechas de género. Además, en los últimos años, el alcance territorial de la entidad se ha ampliado hasta llegar a zonas como Isla Chira e Isla Venado y ofrecer servicios inclusivos —como cajeros automáticos en lenguas indígenas— a través de una red BN Servicios que supera los 3.000 comercios asociados.

“Por más de 20 años, hemos impulsado el desarrollo sostenible en Costa Rica, combinando crecimiento económico con impacto social y ambiental”, agregó Chaves.

La sostenibilidad forma parte de la estrategia del BN desde hace 20 años, y desde 2021 está integrada a su marco “Banco Humano, Cercano y Sostenible”. (Cortesía/Cortesía)

Un premiado 2025

Bajo esa visión las estrategias en pro del planeta también han tomado relevancia.

El BN ha impulsado proyectos como sus tarjetas ecológicas y los bonos verdes, el Pura Verde y el bono azul, dirigidos a financiar iniciativas enfocadas en descarbonización y reducción de desigualdades.

El bono azul, de hecho, fue galardonado este 2025 con la denominación Oro de los Premios a los Innovadores Financieros en las Américas en la categoría de sostenibilidad y responsabilidad social.

En materia de reducción de gases de efecto invernadero, este año el banco obtuvo la certificación Carbono Neutral Plus, tras revalidar sus procesos ante INTECO; y alcanzó la calificación máxima de excelencia en la auditoría de DIGECA, incluso superando la nota de 100 gracias a puntos adicionales.

Lo anterior, sumado a que este noviembre la agencia Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) les mejoró su calificación internacional a BB con perspectiva estable en su escala global, la entidad fue galadornada como el “Banco del Año” en Cosa Rica, por parte de la revista británica The Banker.

La revista británica The Banker reconoció al Banco Nacional como el “Banco del Año” en Cosa Rica. (Banco Nacional/Banco Nacional)

Además, en 2025 la entidad lanzó dos fondos de inversión especializados en criptomonedas —el BN ETF 500 no diversificado y el Fondo de Inversión Bitcoin no diversificado— pensados para clientes interesados en integrar tecnología e inversión.

“Innovamos y lideramos en prácticas y productos financieros ambientales, consolidando el compromiso con la conservación”, dijo como cierre Silvia Chaves.