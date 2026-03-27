Lab de Ideas

Un micrófono para la vulnerabilidad: el propósito detrás de “Bendita la Hora Podcast”

La idea, que combina periodismo con sensibilidad emocional, busca convertirse en herramienta para el público

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Por Jimena Rodríguez Zamora

Bendita la Hora Podcast nació con la idea de que las historias de quiebre puedan servir de herramienta y acompañamiento para muchas personas.








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Jimena Rodríguez Zamora

Jimena Rodríguez Zamora

Periodista en El Financiero. Fue participante de la Clase 17 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte con un trabajo sobre la salud mental sobre los adolescentes en Costa Rica. Fue integrante de la Selección Nacional de Natación durante 10 años.

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