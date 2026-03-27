Un micrófono para la vulnerabilidad: el propósito detrás de “Bendita la Hora Podcast”

Bendita la Hora Podcast nació con la idea de que las historias de quiebre puedan servir de herramienta y acompañamiento para muchas personas.

Según su creador, el comunicador Cristopher Barquero, el proyecto explora el momento de quiebre de figuras públicas para revelar cómo, con el tiempo, los episodios más duros en la vida pueden transformarse en aprendizaje o gratitud.

De acuerdo con Barquero, “la idea combina rigor periodístico y sensibilidad emocional” bajo una premisa que él mismo describió como sencilla, pero poderosa: la de que en cada testimonio hay una lección que puede cambiar vidas.

Este podcast reúne a reconocidas figuras del entretenimiento y la comunicación para hablar, no de sus éxitos, sino de las situaciones que fracturaron sus vidas y los obligaron a reconstruirse.

Cada conversación, asegura Barquero, presenta a una figura pública en su momento límite: duelos, ansiedad, enfermedades, rupturas familiares, discriminación, crisis de identidad o reinvenciones profesionales.

De acuerdo con el líder del proyecto, lejos del dramatismo o la simple exposición, el podcast muestra el dolor con sobriedad y la vulnerabilidad con propósito, pues el foco no está en el conflicto, sino en el aprendizaje posterior.

“Bendita la Hora se convierte en algo más que un formato de entrevistas para funcionar como un ejercicio colectivo de salud mental por identificación", explicó Barquero. “Escuchar a alguien nombrar sus sombras, no para exhibirse, sino para tender un puente, tiene un impacto real en quienes atraviesan procesos similares”.

La primera temporada –ya disponible en YouTube y plataformas digitales– cuenta con 11 episodios e incluye conversaciones con figuras como la actriz y conductora televisiva Bárbara Islas, así como el actor de Telemundo y Televisa, Manuel Balbi.

También participan en los episodios la conductora de Al Rojo Vivo Lourdes Stephen; el actor y presentador cubano William Valdés; y el cantautor español Gonzalo Hermida, reconocido por su tema para la serie La Promesa de Televisión Española, entre otros.

En cada episodio, el micrófono no pretende amplificar el brillo público, sino la reconstrucción privada.

Espacio seguro en tiempos de ruido

Según Barquero, Bendita la Hora Podcast ofrece un espacio seguro y un lugar donde el oyente puede acercarse con apertura y encontrar en cada historia un espejo, una lección y, en muchos casos, alivio, principalmente en una conversación pública cada vez más polarizada y acelerada.

Más que un proyecto de entretenimiento, el podcast ofrece una propuesta cultural que normaliza hablar de lo que duele y demuestra que incluso en los momentos más oscuros existe una narrativa de crecimiento esperando ser contada:

“Escuchar esta narrativa puede cambiar la manera en que entendemos nuestra propia historia y la de quienes nos rodean”, finalizó Barquero.

La temporada completa ya está disponible en YouTube en el canal ChrisBarqueroTV y en las plataformas de podcast: Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon Music y AM Player.