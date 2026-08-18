Una comunidad empresarial sostenible: así es como AFZ ha elevado su propuesta de valor para compañías multinacionales

Lab de Ideas con apoyo de AFZ — America Free Zone (AFZ) ha construido un modelo de comunidad empresarial sostenible para las empresas multinacionales que operan en su parque.

La base es la integración de iniciativas orientadas al desarrollo del talento, la infraestructura ecoeficiente, las energías limpias y las metas de economía circular para que respondan a los estándares corporativos globales.

El modelo se alinea con la visión 3P+I de AFZ (Personas, Planeta y Prosperidad, potenciados por la Innovación).

“Como zona franca líder en la industria de servicios, AFZ prioriza la sostenibilidad como un eje transversal de su estrategia de negocio y de su propuesta de valor para atraer a las compañías multinacionales e impulsar su crecimiento, a la vez que contribuye al desarrollo del país”, explicó a EF el gerente general del parque, Carlos Sandí.

“La filosofía 3P+I es una visión compartida que se proyecta a nuestros clientes y aliados para que construyamos juntos el ecosistema", explicó el gerente general de AFZ, Carlos Sandí.

Bienestar, talento y sostenibilidad

Esta zona franca suma 27 años de operación y es sede de 37 multinacionales en las que trabajan alrededor de 15.000 personas.

Para gestionar una operación de esta magnitud, “el parque ha implementado una estrategia basada en una visión de desarrollo que busca transformar el crecimiento económico en valor sostenible para las empresas, las personas y el entorno”, dijo Sandí.

“La filosofía 3P+I es una visión compartida que se proyecta a nuestros clientes y aliados para que construyamos juntos el ecosistema. Queremos que quienes trabajan aquí y las comunidades aledañas encuentren en nosotros un espacio donde desarrollarse y replicar las buenas prácticas”, añadió.

Así, la sostenibilidad en AFZ comienza desde el propio diseño de la infraestructura: la zona franca cuenta con seis certificaciones LEED, que integran criterios de sostenibilidad orientados a la optimización en el uso de los recursos. Entre ellos destacan la incorporación de dispositivos que promueven el consumo responsable de agua y sistemas de eficiencia energética que reducen el impacto ambiental y fortalecen el desempeño operativo de las instalaciones.

También, la zona franca cuenta con más de 2.000 paneles solares, que generaron 452.332 kWh durante el año pasado, lo que representó un aumento del 14,52% respecto a 2024.

A su vez, y con el objetivo de promover la movilidad sostenible, AFZ posee 11 estaciones de carga gratuita para vehículos eléctricos, así como ciclovías y 99 bicicletas electroasistidas para uso del personal. Durante 2025, este servicio registró 3.070 usuarios que realizaron 48.226 viajes.

A ello se suma una gestión integral de los residuos que el año anterior permitió recuperar 48 toneladas de material para reciclaje.

AFZ obtuvo el reconocimiento Carbono Neutral Plus y ha recibido el galardón Bandera Azul Ecológica en la categoría de Cambio Climático, durante cuatro años consecutivos.

Gracias a ello, AFZ obtuvo el reconocimiento Carbono Neutral Plus y ha recibido el galardón Bandera Azul Ecológica en la categoría de Cambio Climático, durante cuatro años consecutivos.

“Es importante la integración de nuestros clientes dentro de esta estrategia”, dijo Sandí. “Antes cada empresa desarrollaba de manera individual las capacitaciones que se requieren para Bandera Azul Ecológica, pero hoy distribuimos la responsabilidad entre todas y abrimos las actividades a la comunidad para que crezcamos juntos”.

Lo mismo sucede con el voluntariado ambiental, abierto a los colaboradores de las compañías. “Antes cada empresa organizaba sus propias actividades; ahora realizamos jornadas conjuntas y eso ha generado un impacto mucho mayor”.

La estrategia también tiene un impacto social y económico tanto para quienes son parte de la operación diaria del parque como para las comunidades aledañas.

El año pasado AFZ facilitó la capacitación de 350 estudiantes de secundaria en inteligencia artificial (IA), realizó compras por $5,6 millones a proveedores locales y donó mobiliario y equipos en desuso —valorados en $85.000— a fundaciones e instituciones educativas.

“Antes cada empresa organizaba sus propias actividades; ahora realizamos jornadas conjuntas y eso ha generado un impacto mucho mayor”.

El parque también promueve programas de formación para impulsar el desarrollo de su equipo humano. Durante el último año, estas iniciativas beneficiaron al 86% del personal y 13 colaboradores terminaron sus estudios básicos gracias al programa “Crecemos Educación”, una iniciativa que promueve el acceso, la permanencia y la culminación de los estudios de primaria y secundaria de aquellos colaboradores que tienen carencias en educación.

Para fortalecer este esfuerzo, la empresa invirtió más de $22.000, reafirmando su compromiso con el crecimiento personal y profesional de sus personas colaboradoras.

“Muchas personas de nuestro equipo operativo no habían terminado la primaria o la secundaria, así que las apoyamos para que pudieran retomar esos estudios. Varios de los que se han graduado hoy cursan una carrera universitaria, transformando no solo sus vidas, sino también las de sus familias”.

AFZ también cuenta con espacios deportivos como canchas de fútbol, tenis y baloncesto; además de gimnasio, servicios de salud y espacio para actividades recreativas y culturales, además de restaurantes y áreas verdes. Estos servicios e instalaciones forman parte de una estrategia integral de salud y bienestar que busca fomentar hábitos de vida saludables, fortalecer el bienestar de los colaboradores y contribuir a una experiencia laboral positiva.

El año pasado, la zona franca alcanzó una tasa de ocupación del 95%, incorporó dos nuevas compañías e invirtió $2 millones en infraestructura para desarrollar 29.426 m² en proyectos de remodelación.

Sandí finalizó la entrevista con este medio afirmando que, “a través de la innovación y de la sostenibilidad que aporta valor a los clientes, AFZ se proyecta hacia el futuro con la visión de seguir generando empleo y oportunidades que contribuyan a la economía, la productividad y la competitividad del país”.

AFZ cuenta con espacios deportivos como canchas de fútbol, tenis y baloncesto; además de gimnasio, servicios de salud y espacio para actividades recreativas y culturales, además de restaurantes y áreas verdes.