Universitarios costarricenses ganan competencia en España gracias a proyecto aeroespacial

La competencia, Virtual Educa, está vinculada a la OEA y en ella participan equipos españoles, portugueses y puertorriqueños

Por Jimena Rodríguez Zamora

Un equipo de seis universitarios costarricenses, estudiantes de la Universidad Fidélitas, obtuvo el primer lugar en el Reto Marte 2025, una competencia realizada en Madrid, España, cuyo objetivo es inspirar a estudiantes a diseñar soluciones relacionadas con la energía, los combustibles y la supervivencia térmica, que permitan la vida en Marte y, al mismo tiempo, aporten mejoras aplicables en la Tierra.








