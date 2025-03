Vasoterapia para Mujeres: el juego que “busca abrir conversación” sobre las realidades femeninas

Vaso Lleno, la plataforma que educa y concientiza sobre temas de salud mental, acaba de lanzar su décimo tercer juego de cartas: ‘Vasoterapia para Mujeres’.

Los ‘vasoterapias’ son juegos de 52 cartas con preguntas que buscan generar conversaciones entre sus participantes, con el fin de “crear conexiones profundas”.

Los juegos se pueden jugar individualmente, en pareja o en grupo y además de la primera ‘vasoterapia’ que exploraba temáticas de salud mental, hay versiones para menores de edad, sobre historias de amor, sexualidad, adolescencia y hasta inspiradas en Costa Rica.

A estos juegos es que ahora se une la versión para mujeres:

“Esta es es una conversación no exclusiva para mujeres. Así como el ‘Vasoterapia para Hombres’ pueden jugarlo mujeres y así como en el queer pueden haber personas heterosexuales, la idea de este ‘vasoterapia’ es conocer la realidad de las mujeres y su contexto en la época y lugar en el que vivimos. Lo que el juego busca es abrir conversación sobre lo que significa ser una mujer”, indicó la diseñadora gráfica, psicóloga y fundadora de Vaso Lleno, Cris Gomar, a El Financiero.

‘Vasoterapia para Mujeres’ es el décimo tercer juego de Vaso Lleno, la plataforma que busca concientizar en temas de salud mental: aquí más detalles. (Vaso Lleno/Vaso Lleno)

Para Gomar, el juego responde a que “la audiencia más grande de Vaso Lleno son mujeres” y a que “desde un inicio yo quería hacer este juego pero no había encontrado el momento”:

“En los últimos dos años he formado parte de espacios de formación en temas de emprendimientos y negocios con empresarias mujeres y ya más siento de cerca del tema, gracias a que he tenido el lujo de compartir con ellas y de entender las complejidades que existen y de las que muchas veces no se habla. Al fomentar este tipo de conversaciones fortalecemos nuestras relaciones, creamos nuevas y abrimos espacios sanos y vulnerables que son necesarios en un momento clave para la humanidad como lo es este”.

Creación conjunta

En el diseño de este ‘vasoterapia’ participaron la diseñadora gráfica María Jesús Villalobos y varias mujeres con las que, por medio de focus group, se revisaron las dinámicas y las preguntas:

Gomar explicó que “este juego es el primero que hago en conjunto. Con María Jesús es la primera vez que alguien más diseña algo de las ‘vasoterapias’ y fue así porque quería que el juego representara la solidaridad entre mujeres“:

“Luego hicimos un grupo con doce chicas de diferentes contextos y realidades donde incluimos a la que es mamá, a la que no quiere serlo, a la que quiere pero no puede y a mujeres de diferentes edades. Con ellas, y por medio de reuniones virtuales, conversamos sobre los temas que considerábamos importantes y de ahí trabajamos las preguntas. Ellas también formaron parte de la revisión del diseño porque yo quería que este juego, más allá de representar mi posición o mi contexto como mujer, incluyera a más voces femeninas”, agregó.

Conversamos con la diseñadora gráfica, psicóloga y fundadora de Vaso Lleno, Cris Gomar, sobre esta nueva versión de Vaso Lleno dedicada a las realidades de las mujeres. (Rafael Pacheco Granados)

Así, esta versión toca de temas como las relaciones románticas y la sexualidad, la menstruación, el envejecimiento, el éxito profesional, la educación, las relaciones intra e interpersonales y la imagen corporal, a los que agrega data sobre la situación y retos que afrontan las mujeres en el mundo:

“La gente se impacta por los datos que trae el juego porque este tiene la particularidad de traer estadística sobre temas como mutilación genital femenina, corresponsabilidad, y abuso y violencia contra de la mujer, entre otros. Por eso, y para bien o para mal, es un espacio muy educativo para que las personas conozcan a partir de datos lo que está detrás de ser mujer”.

El juego se vende en México desde diciembre pasado y en Costa Rica se puede adquirir en línea o en los 18 puntos de venta físicos donde Vaso Lleno tiene presencia.