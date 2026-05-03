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“Viva el Arte” celebra 20 años y anuncia su edición 2026 con más de 30 artistas: aquí los detalles de la feria

La feria realiza dos ediciones anuales y la de este mes de mayo —agendada para el 15, 16 y 17 en Plaza del Sol en Curridabat— celebrará su vigésimo aniversario

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Por Andrea Mora Zamora

“Viva el Arte” es una feria de arte y diseño que, desde 2006, promueve el encuentro entre creadores y público en espacios accesibles, con el objetivo de fomentar la apreciación, adquisición y comprensión del arte en la vida cotidiana.








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Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

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