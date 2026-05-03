“Viva el Arte” celebra 20 años y anuncia su edición 2026 con más de 30 artistas: aquí los detalles de la feria

“Viva el Arte” es una feria de arte y diseño que, desde 2006, promueve el encuentro entre creadores y público en espacios accesibles, con el objetivo de fomentar la apreciación, adquisición y comprensión del arte en la vida cotidiana.

El evento realiza dos ediciones al año. La próxima, programada para el 15, 16 y 17 de mayo en Plaza del Sol, en Curridabat, celebrará dos décadas de trabajo en torno a ese propósito.

“Queríamos crear un espacio donde el arte fuera accesible y cercano, donde las personas pudieran encontrarse directamente con los artistas”, explicó Ana Beatriz Sánchez, coordinadora del evento desde sus inicios y responsable de la selección de los participantes.

La oferta de esta edición incluye a más de 30 artistas nacionales de diversas trayectorias, técnicas y propuestas. (Feria Viva El Arte/Feria Viva El Arte)

Cuando nació, “Viva el Arte” apostó por un formato que hoy parece natural, pero que hace veinte años era poco común: sacar el arte de sus espacios tradicionales e integrarlo a la cotidianidad. Para ello, sus fundadores eligieron un entorno comercial de alto tránsito: Plaza del Sol.

Ese enfoque, innovador en su momento, es hoy reconocido como uno de sus principales aportes al ecosistema cultural del país y será, precisamente, el eje de esta edición conmemorativa.

Más de 30 artistas

Más que una exhibición, la feria se concibe como un espacio de encuentro que pone en valor el proceso creativo, la conversación y la experiencia de apreciar y adquirir arte.

Cada edición está respaldada por un proceso curatorial que busca calidad, diversidad de técnicas y riqueza de propuestas, según dijo la organización.

En 2026, esa curaduría se traduce en la participación de más de 30 artistas nacionales de distintas trayectorias, con el fin de integrar nuevas voces y lenguajes.

Entre los participantes destacan los artistas plásticos Adolfo Siliézar, Ana Elena Fernández, Fabio Herrera, Fernando Carballo, Franco Moiso, Hernán Arévalo, Jorge Crespo, José Pablo Ureña, Maga González, Marcia Salas y Mat Kar, cuyas propuestas abarcan pintura, grabado, acuarela, dibujo urbano y otras disciplinas visuales.

También participarán los diseñadores Demitaller, especializado en diseño y construcción de exhibidores, y Loida Pretiz, reconocida por su trabajo artístico y su vínculo con comunidades.

A ellos se suman propuestas como la cerámica y el trabajo con chenil de Beatriz Parra, así como el arte de libros pop‑up de Esteban López, entre otros.

La feria realiza dos ediciones anuales y la de este mes de mayo —agendada para el 15, 16 y 17 en Plaza del Sol en Curridabat— celebrará su vigésimo aniversario. (Feria Viva El Arte/Feria Viva El Arte)

“Viva el Arte” inició como el Primer Encuentro de Pintores en Plaza del Sol. Con el tiempo, incorporó disciplinas como escultura, fotografía y grabado, y en 2012 sumó el diseño a su propuesta.

Desde 2015, la feria incluye una exposición central con un guion curatorial, y en 2017 amplió su alcance con una segunda sede en Plaza Mayor, en Pavas, para consolidar su modelo actual de dos ediciones al año. A la fecha, más de mil artistas han formado parte de este espacio.

La edición 2026 se desarrollará bajo el concepto “20 años: una plataforma cultural sostenida en el tiempo” y contará con acceso abierto y gratuito para todo público.

Los interesados pueden consultar la agenda completa de actividades en las redes del evento.