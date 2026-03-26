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Wuling, una de las tres marcas que más carros eléctricos vende en China, llega a Costa Rica: esta es su oferta de entrada

Wuling llega a Costa Rica con Smart Cars by Grupo Cori Motors como distribuidor autorizado

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Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo de Wuling — Wuling, una de las tres marcas de vehículos eléctricos más vendidas en China, anunció su llegada a Costa Rica de la mano de Smart Cars by Grupo Cori Motors como su distribuidor autorizado en el país.








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Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

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