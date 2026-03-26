Lab de Ideas con apoyo de Wuling — Wuling, una de las tres marcas de vehículos eléctricos más vendidas en China, anunció su llegada a Costa Rica de la mano de Smart Cars by Grupo Cori Motors como su distribuidor autorizado en el país.

La propuesta inicial incluye cuatro modelos: tres de uso particular —Bingo, Bingo Plus y el Starlight S, un SUV compacto— y uno de carga, la E-Van Max.

Wuling, una de las tres marcas que más carros eléctricos vende en China, llega a Costa Rica: esta es su oferta de entrada

Wuling tiene presencia en más de 60 países y supera los 1,28 millones de vehículos exportados. La marca forma parte de SAIC-GM-Wuling Automobile Co. Ltd., una empresa conjunta entre SAIC Motor, General Motors y Liuzhou Wuling Motors, conglomerados con años de experiencia en el desarrollo y producción de vehículos eléctricos.

En entrevista con EF, Eduardo Sime, gerente de ventas de Wuling Costa Rica, destacó que “Wuling es un automóvil fabricado bajo los más altos estándares de calidad de estas tres compañías, con un precio muy accesible".

“Nuestro objetivo es democratizar la movilidad eléctrica y ofrecer a más personas la posibilidad de acceder a un vehículo eficiente y de buena calidad, a un costo competitivo”.

Wuling llega a Costa Rica con Smart Cars by Grupo Cori Motors como distribuidor autorizado. (Wuling/Wuling)

Movilidad eléctrica en Costa Rica

Los cuatro modelos son 100% eléctricos, y su introducción responde al “entorno favorable para la movilidad eléctrica que Costa Rica ha consolidado en los últimos años”, indicó la organización.

Wuling destacó los incentivos fiscales vigentes, la ampliación de la red de carga pública y privada y la creciente conciencia ambiental de los consumidores:

“El país tiene el potencial de consolidarse como un hub regional en movilidad eléctrica. Nuestra meta es posicionar la marca de manera sostenida en el mercado local, en un entorno que continúa evolucionando positivamente y que ofrece oportunidades para fortalecer la infraestructura, la información al consumidor y el acceso a financiamiento”, señaló José Alcázar, jefe de marca de Wuling Costa Rica.

La compañía aseguró que su instalación en el país es el primer paso de una estrategia regional, con posibilidades de ampliar su portafolio en el corto plazo.

Los precios de los vehículos inician en los $15.490 y estos cuentan con una garantía de ocho años o 120.000 kilómetros y ya están disponibles para exhibición y entrega inmediata.

Quienes deseen conocer más detalles sobre cada modelo pueden visitar el sitio web de la marca.

Wuling forma parte de SAIC-GM-Wuling Automobile Co. Ltd., una empresa conjunta entre SAIC Motor, General Motors y Liuzhou Wuling Motors, conglomerados con años de experiencia en el desarrollo y producción de vehículos eléctricos. (Wuling/Wuling)

Artículo realizado con el apoyo de Wuling. ‘Lab de Ideas’ es una sección que destaca iniciativas de marcas y empresas en Costa Rica. El contenido editorial está diseñado para ser útil, y también hay espacio para mensajes comerciales curados, acompañados; diferentes.